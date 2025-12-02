AFP
أخبار الانتقالات | ليفربول يستهدف نجم وسط ريال مدريد، وحارس مانشستر سيتي يُخطط للرحيل خلال يناير
بينتيكي يُودع جماهير فريقه الأمريكي
وجه النجم البلجيكي كريستيان بينتيكي رسالة شكر علنية إلى نادي دي سي يونايتد وجماهيره، بعد أن قرر النادي عدم تفعيل خيار تمديد عقده لعام 2026، بحسب ما جاء في تصريحاته لمشجعي الفريق.
وكان النادي قد أشار في وقت سابق إلى وجود مفاوضات حول عقد جديد، لكن المهاجم البالغ من العمر 34 عامًا – والذي أمضى ثلاثة مواسم في العاصمة الأمريكية – نشر رسالة وداع أكد فيها مغادرته النادي.
وقال بينتيكي: "شكرًا لنادي دي سي يونايتد"، معبّرًا عن امتنانه لزملائه في الفريق وللجهازين الفني والإداري، ولجماهير النادي على دعمهم منذ انضمامه عام 2022، مؤكدًا أن رحلته في ملعب “أودي فيلد” قد انتهت.
وخلال ثلاثة مواسم قضاها في الدوري الأمريكي (MLS) بعد انضمامه من كريستال بالاس صيف 2022، كان بينتيكي أحد أبرز نجوم الفريق هجوميًا، إذ ساهم في تسجيل 47 هدفًا وصناعة 10، بينها 30 هدفًا في موسم 2024 الذي تُوِّج خلاله بلقب هدّاف الدوري الأمريكي.
ومع دخوله مرحلة الانتقال الحر، يدرس بينتيكي الآن خياراته المقبلة، سواء بالبقاء في الدوري الأمريكي مع نادٍ جديد، أو خوض تجربة جديدة خارج الولايات المتحدة.
حارس مرمى السيتي يُفكر بالرحيل ونيوكاسل ينتظر
يبدو أن حارس مرمى مانشستر سيتي الشاب جيمس ترافورد يرغب في الرحيل عن النادي، بعد خمسة أشهر فقط من عودته إلى ملعب الاتحاد، وفقًا لتقارير صحيفة Daily Mail.
اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا، والذي لعب دورًا حاسمًا في صعود بيرنلي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، يجد نفسه حاليًا بعيدًا عن المشاركة الأساسية تحت قيادة المدرب بيب جوارديولا، بعد انضمامه للفريق الصيف الماضي.
وبحسب التقرير، يفكر ترافورد جديًا في مغادرة النادي خلال سوق الانتقالات الشتوي المقبل، للحفاظ على حظوظه في دخول قائمة منتخب إنجلترا المشاركة في مونديال 2026، خاصة بعد تأكيد المدرب توماس توخيل على أهمية اللعب المنتظم لضمان مكان في المنتخب.
وكان ترافورد قريبًا من الانضمام إلى نيوكاسل يونايتد الصيف الماضي، قبل أن يستخدم سيتي بند "حق الشراء الأول" لاستعادته من بيرنلي. وتشير التقارير إلى أن نيوكاسل قد يعود مجددًا للتفاوض لضمه في يناير، في ظل إمكانية رحيل الحارس البديل ستيفان أورتيجا أيضًا.
آرسنال يظفر بتوقيع التوأم الإكوادوري الموهوب
يبدو أن نادي أرسنال قد ظفر بصفقتين من أبرز المواهب الصاعدة في أمريكا الجنوبية، بعد اتفاقه المبدئي على ضم التوأم الإكوادوري إدوين وهولجر كوينتيرو، نجمي نادي إندبندينتي ديل فايي، أحد أبرز أندية الإكوادور في تكوين اللاعبين الشباب.
بحسب شبكة ESPN، أبرم أرسنال اتفاقًا مبدئيًا مع النادي الإكوادوري لضم التوأم البالغين من العمر 16 عامًا، حيث من المنتظر أن يُكملا الإجراءات القانونية في لندن هذا الأسبوع، على أن ينتقلا رسميًا إلى صفوف "المدفعجية" في أغسطس 2027، بعد بلوغهما سن الثامنة عشرة، مقابل مبلغ لم يُكشف عنه.
يلعب إدوين كوينتيرو في مركز الجناح الأيمن، وقد شبهته وسائل الإعلام الإكوادورية بـ"نيمار" بفضل مهاراته العالية ومراوغاته اللافتة، بينما يتميز هولجر كوينتيرو في مركز الوسط الهجومي. وقد شارك التوأم بالفعل مع فريق الشباب تحت 20 عامًا في ناديهما رغم صغر سنهما، ما يعكس موهبتهما المبكرة.
يرى مسؤولو أكاديمية أرسنال في ضم التوأم خطوة استراتيجية لتعزيز مستقبل النادي على المدى البعيد. وكان أرسنال يتابع اللاعبَين منذ أكثر من عام، مقتنعًا بأن مشروع تطوير المواهب في الأكاديمية – الذي أفرز أسماء لامعة مثل مايلز لويس-سكِلي وإيثان نوانيري وماكس داومان – سيكون بيئة مثالية لنموهما.
ماتيتا يُقلق كريستال بالاس بشأن تجديد عقده
يبدو أن المهاجم جان فيليب ماتيتا، الذي أصبح أحد أبرز المهاجمين في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال العام الماضي، لا يستعجل تحديد مستقبله مع نادي كريستال بالاس، حيث ينتهي عقده الحالي في يونيو 2027.
وقد نجح ماتيتا في ترسيخ مكانته كلاعب أساسي ومؤثر في البريميرليج، مما منحه مؤخرًا استدعاءً إلى المنتخب الفرنسي، الأمر الذي زاد من اهتمام عدد من الأندية الأوروبية بالتعاقد معه.
ووفق التقارير، فإن المهاجم الفرنسي يرغب في دراسة خياراته بعناية قبل اتخاذ أي قرار بشأن مستقبله، سواء بالاستمرار مع كريستال بالاس أو خوض تجربة جديدة في أحد الدوريات الأوروبية الكبرى.
ليفربول يستهدف نجم ريال مدريد لحل أزمة الوسط
ذكرت تقارير صحفية أن نادي ليفربول الإنجليزي يفكر في التعاقد مع لاعب خط وسط ريال مدريد الفرنسي إدواردو كامافينجا، رغم أن عقده مع النادي الإسباني ممتد حتى عام 2029. يأتي هذا في ظل انهيار مفاجئ لأداء الفريق في الموسم الحالي بعد أن أنفق النادي الصيف الماضي نحو 450 مليون جنيه إسترليني على صفقات كبرى، منها فلوريان فيرتس وألكسندر إيزاك، لتدعيم صفوف الفريق بعد الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.
يُعد كامافينجا من اللاعبين الرئيسيين في ريال مدريد منذ انتقاله قادمًا من رين في 2021، وساهم في تتويج الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني، لكنه عانى من بعض الإصابات التي أثرت على مشاركاته. ويُقدر سعر اللاعب حاليًا بحوالي 60 مليون يورو، وقد يكون خيارًا لتعزيز خط وسط ليفربول الذي شهد تراجعًا ملحوظًا في النتائج، مع منافسة من أندية كبرى أخرى مثل مانشستر يونايتد وتشيلسي وأرسنال، بالإضافة إلى باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ.
إعلان