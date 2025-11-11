أخبار الانتقالات | تشيلسي يبدأ مفاوضات التعاقد مع نجم ريال مدريد، وعرض إنجليزي "مفاجئ" لضم لاعب برشلونة

لا يزال غياب زين الدين زيدان عن مقاعد التدريب يثير الاستغراب، إذ لم يتولَّ المدرب الفرنسي أي فريق منذ مغادرته ريال مدريد في يونيو 2021، رغم اهتمام العديد من الأندية الكبرى بخدماته خلال السنوات الماضية.

ومع اقتراب نهاية مشوار ديدييه ديشان مع المنتخب الفرنسي عقب بطولة أوروبا المقبلة في صيف العام القادم، تتزايد التكهنات حول إمكانية تولي زيدان قيادة "الديوك" في المرحلة المقبلة، خاصة أن البطولات الكبرى كثيرًا ما تشكل نقطة تحول وبداية عهد جديد.

وخلال مشاركته في مباراة خيرية بمدينة تولون مساء الاثنين، سُئل زيدان عن موعد عودته إلى التدريب، فاكتفى بإجابة مقتضبة أثارت الجدل والحماس بين جماهيره: "قريبًا".

يُذكر أن "زيزو" لم يتمكن من خوض المباراة بسبب إصابة طفيفة في الفخذ، وعلق قائلاً "نتقدم في السن، وللأسف نتعرض للإصابات من وقت لآخر. سأكتفي بدور المدرب لبعض الوقت."