أخبار الانتقالات | تهديد عملي من وكيل راشفورد لبرشلونة، و100 مليون يورو من جوارديولا لنجم ريال مدريد
مانشستر يونايتد يُحدد شروط رحيل زيركسي
وافق نادي مانشستر يونايتد على السماح برحيل المهاجم الهولندي يوشوا زيركسي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في وقتٍ يتحرك فيه نادي روما الإيطالي لضم اللاعب بنظام الإعارة مع خيار الشراء، وفقًا لتقرير صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت.
ويبحث زيركسي، البالغ من العمر 24 عامًا، عن فرصة للعب بانتظام من أجل الحفاظ على حظوظه في التواجد مع منتخب هولندا في كأس العالم 2026، بعدما فشل في حجز مكان أساسي تحت قيادة المدرب روبن أموريم هذا الموسم، إذ لم يبدأ أي مباراة في الدوري الإنجليزي.
وحدد مانشستر يونايتد شروطه للموافقة على الصفقة، وتشمل إعارة اللاعب حتى نهاية الموسم مع خيار شراء بقيمة 35 مليون يورو في حال تألقه في الدوري الإيطالي. من جهتها، تعتبر إدارة روما المهاجم الهولندي هدفها الهجومي الأول في يناير، على أمل أن يستعيد مستواه السابق في الكالتشيو ويمنح الفريق إضافة هجومية قوية في النصف الثاني من الموسم.
ليفربول يُنافس برشلونة وريال مدريد على موهبة هولندا
ذكرت تقارير صحفية أن نادي ليفربول يفكر بجدية في التعاقد مع النجم الهولندي الصاعد كيس سميت، لاعب إي زد ألكمار، خلال الفترة المقبلة.
وبحسب موقع Soccer News، فإن إدارة "الريدز" تتابع اللاعب منذ عدة أشهر، في ظل المستويات اللافتة التي يقدمها مع فريقه في الدوري الهولندي، وتطمح إلى حسم الصفقة قبل أن يدخل على الخط ناديا ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيان، اللذان أبديا اهتمامًا متزايدًا بخدماته.
ويُعد سميت من أبرز المواهب الشابة في هولندا حاليًا، وقد جذب الأنظار بفضل قدراته الفنية العالية ورؤيته المميزة في وسط الميدان، ما جعله هدفًا للعديد من الأندية الأوروبية الكبرى.
وكيل راشفورد يُهدد برشلونة بالجلوس مع ممثلي تشيلسي وتوتنهام
ذكرت صحيفة إل ناسيونال أن وكيل اللاعب ماركوس راشفورد عقد اجتماعات مع ممثلين من تشيلسي وتوتنهام لمناقشة مستقبل المهاجم الإنجليزي.
ويخوض راشفورد حاليًا تجربة إعارة مع برشلونة، دون وجود ضمان حتى الآن بشأن انتقاله بشكل نهائي من مانشستر يونايتد إلى النادي الكتالوني.
وبحسب التقرير، فإن اللاعب ما زال يدرس جميع الخيارات المتاحة أمامه، في ظل اهتمام كلٍّ من تشيلسي وتوتنهام بالتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. ويُعد راشفورد من أبرز الأسماء الإنجليزية في السنوات الأخيرة، غير أن مستقبله ما زال غامضًا بسبب تراجع مستواه وتبدّل أولوياته بين البقاء في أوروبا أو خوض تجربة جديدة في نادٍ آخر.
تشيلسي يُصارع ثنائي مانشستر على نجم نوتنجهام فورست
أفادت تقارير صحفية بأن نادي تشيلسي يبدي اهتمامًا كبيرًا بالتعاقد مع لاعب الوسط الإنجليزي إليوت أندرسون، نجم نوتنجهام فورست، البالغ من العمر 23 عامًا.
ووفقًا لموقع Caught Offside، يسعى تشيلسي للتفوق على منافسيه مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في سباق التوقيع مع اللاعب، الذي يعد أحد العناصر الأساسية في تشكيلة نوتنجهام هذا الموسم.
وقدّم أندرسون أداءً مميزًا سواء على مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز أو مع منتخب إنجلترا، ما جعله محط أنظار عدة أندية كبرى تبحث عن لاعب وسط شاب يمتلك رؤية جيدة وقدرة على التحكم في إيقاع اللعب.
يوفنتوس يستعد لخطف حارس مرمى ميلان
يستعد نادي يوفنتوس لتقديم عرض يتراوح بين 5 و6 ملايين يورو سنويًا من أجل التعاقد مع الحارس الفرنسي مايك مينيان، في محاولة للتفوق على تشيلسي في سباق ضمه، بحسب تقرير موقع Juvelive.it.
ويُعد مستقبل مينيان مع ميلان محور نقاش منذ أشهر، إذ ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، ولا يبدو أنه يرغب في تمديده، ما يجعله متاحًا للانتقال مجانًا الصيف المقبل.
ويحظى الحارس البالغ من العمر 30 عامًا باهتمام عدد من الأندية الأوروبية الكبرى، إلا أن يوفنتوس وتشيلسي يُعتبران الأقرب لضمه. ويسعى النادي الإيطالي لإقناع مينيان برفض الانتقال إلى ستامفورد بريدج والانضمام إلى صفوف “السيدة العجوز” في تورينو، ليكون الحارس الأساسي للفريق في المرحلة المقبلة.
100 مليون يورو من جوارديولا لنجم ريال مدريد
ذكرت تقارير صحفية أن نادي مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا يستعد لتقديم عرض ضخم بقيمة 100 مليون يورو للتعاقد مع النجم التركي الصاعد أردا جولر من صفوف ريال مدريد.
ويعتبر جولر، البالغ من العمر 20 عامًا، أحد أبرز اللاعبين الشباب في العالم، وقد تألق بشكل لافت منذ انتقاله للعب في خط الوسط تحت قيادة تشابي ألونسو، ما جعله يجذب أنظار أكبر الأندية الأوروبية.
وبحسب موقع Fichajes، فإن السيتي مستعد لتحطيم رقمه القياسي في سوق الانتقالات لتأمين خدمات اللاعب الشاب، في محاولة لتعزيز وسط الملعب بشكل كبير قبل المواسم المقبلة، حيث يأمل جوارديولا في ضم موهبة قادرة على إحداث فارق سريعًا مع الفريق الإنجليزي.
كوناتي يُعلق على تطورات مستقبله مع ليفربول
كشف اللاعب الفرنسي إبراهيمي كوناتي أن القرار النهائي بشأن مستقبله مع ليفربول سيُتخذ قريبًا، وسط اهتمام قوي من نادي ريال مدريد.
ويمثل كوناتي، مدافع الفريق الإنجليزي، الجزء الأخير من عقده الذي يمتد لخمس سنوات مع "الريدز" والموقع عام 2021.
وفي حديثه للصحفيين قبل مباراة فرنسا الأخيرة في تصفيات كأس العالم ضد أذربيجان في باكو يوم الأحد، قال كوناتي: "وكلائي يواصلون المناقشات مع ليفربول. آمل أن يتم اتخاذ قراري قريبًا لأتمكن من الإعلان عنه".
ونفى المدافع الفرنسي الشائعات التي زعمت أن ليفربول قدم له عرضًا لتجديد عقده، مضيفًا: "لا أعرف من أين تأتي هذه الأخبار".
