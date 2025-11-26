أخبار الانتقالات | مايك مينيان يقترب من إنهاء رحلته مع ميلان، و80 مليون يورو من آرسنال لنجم ريال مدريد

يقترب نادي مانشستر يونايتد من حسم صفقة التعاقد مع المهاجم الموهوب فرانكولينو، نجم ميتلاند الدنماركي، في ظل مساعٍ جادة لتعزيز الخط الهجومي للفريق.

وبحسب موقع AsRomaLive.it، فإن إدارة مانشستر يونايتد أبدت اهتمامًا كبيرًا بضم اللاعب، وتشير التقارير إلى أن المفاوضات وصلت إلى مراحل متقدمة جدًا، مع اقتراب التوصل إلى اتفاق نهائي.

ويُعد روبن أموريم، مدرب الفريق، من أبرز الداعمين لإتمام الصفقة، إذ يسعى لزيادة القوة الهجومية في الثلث الأخير من الملعب، فيما يضغط النادي بقوة لإنهاء الصفقة في أقرب وقت ممكن.