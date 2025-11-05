أخبار الانتقالات | نابولي يقترب من نجم مانشستر يونايتد، وريال مدريد يُحدد بديل فينيسيوس جونيور

أفاد موقع "تيم توك" أن نادي مانشستر يونايتد يستعد لتقديم عرض رسمي من أجل ضم لاعب نوتنجهام فورست الشاب إليوت أندرسون، حيث وضعه المدرب روبين أموريم ضمن أبرز أولوياته في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ورغم تمسك نوتنجهام فورست بلاعبه المميز وتقييمه بنحو 80 مليون جنيه إسترليني، يعتقد مانشستر يونايتد أن عرضًا بقيمة 60 مليون جنيه إسترليني قد يكون كافيًا لبدء المفاوضات.

وأشارت التقارير إلى أن أندرسون يبدي اهتمامًا بالانتقال إلى صفوف مانشستر يونايتد.