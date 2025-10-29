AFP
أخبار الانتقالات | فينيسيوس جونيور يدرس الرحيل عن ريال مدريد، ومالك مانشستر يونايتد يرفض نجم برشلونة
فينيسيوس جونيور يدرس الرحيل عن ريال مدريد
ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن البرازيلي فينيسيوس جونيور يفكر بجدية في مغادرة ريال مدريد، وربما في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وأوضحت الصحيفة أن اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا يشعر بعدم الاستقرار بعد أن استُبعد من التشكيلة الأساسية ثلاث مرات هذا الموسم، إضافة إلى استبداله المتكرر من قبل المدرب تشابي ألونسو.
ووفقًا لتقارير "ESPN"، فإن العلاقة بين الطرفين توترت بشدة عقب فوز ريال مدريد 2-1 على برشلونة، حيث أبدى فينيسيوس غضبًا علنيًا عند استبداله خلال اللقاء.
وكان النجم البرازيلي قد ارتبط بعروض من الدوري السعودي الصيف الماضي، وتشير المصادر إلى أن اهتمام الأندية الخارجية لا يزال قائمًا، ما قد يدفعه للتفكير الجدي في الرحيل إذا استمر التوتر مع مدربه.
جيمس رودريجيز في ورطة قبل كأس العالم
ذكرت صحيفة "ميديوتييمبو" أن الكولومبي جيمس رودريجيز يستعد لمغادرة نادي كلوب ليون مع نهاية بطولة أبرتورا 2025، إذ ينتهي عقده في ديسمبر المقبل، ولا توجد نية لدى الطرفين لتجديده.
ومع تبقي ستة أشهر فقط على انطلاق كأس العالم 2026، سيكون نجم ريال مدريد السابق أمام تحدٍ جديد للعثور على نادٍ جديد، حيث تشير التقارير إلى أنه قد يواصل مشواره في الدوري المكسيكي (ليجا MX) أو ينتقل إلى الدوري الأمريكي (MLS).
ويليان باتشو يمدد عقده مع باريس سان جيرمان
بحسب الصحفي الشهير فابريزيو رومانو، فإن المدافع الإكوادوري ويليان باتشو بات قريبًا من توقيع عقد جديد طويل الأمد مع باريس سان جيرمان بطل أوروبا.
وأشار رومانو إلى أن اللاعب وافق على تجديد عقده لمدة خمس سنوات، ومن المقرر أن يوقع رسميًا قبل نهاية عام 2025، في خطوة تؤكد رغبة النادي الفرنسي في الاحتفاظ بأحد أبرز عناصره الدفاعية للمستقبل.
سباليتي يرد على أنباء اقترابه من تدريب يوفنتوس
تحدث المدرب الإيطالي لوتشيانو سباليتي عن الأنباء التي تربطه بتولي تدريب يوفنتوس بعد إقالة إيجور تودور، مؤكدًا احترامه الكبير للمدرب الكرواتي ومشيدًا بعمله مع الفريق، وذلك خلال فعالية عامة في مدينة ميلانو.
وعندما سُئل عن الشائعات بابتسامة مازحة قال سباليتي “كنت أظن أننا سنتحدث عن شيء آخر… لكن إن كان عليّ قول شيء عن يوفنتوس، فسأقوله لصالح تودور. لقد التقيت به من قبل، وهو شخص جاد وقيّم، ورأيته يعمل بجدٍّ على مقاعد البدلاء، وأعطاني انطباعًا بأنه رجل صادق يذهب مباشرة إلى جوهر الأمور.”
وأضاف مدرب نابولي السابق، الذي قاد الفريق للتتويج بلقب الدوري الإيطالي عام 2023 قبل أن يتولى تدريب منتخب إيطاليا “من سيخلف تودور سيكون محظوظًا، سيجد فريقًا جاهزًا للمنافسة. يوفنتوس نادٍ عظيم بتاريخه، وأي مدرب سيكون سعيدًا بتدريبه.”
سباليتي أكد أنه يدرك تمامًا صعوبة الموقف الذي يمر به تودور بعد الإقالة، قائلًا “أعرف تمامًا ما يعنيه أن تكون مكان المدرب الذي تم الاستغناء عنه. تودور بدا لي شخصًا محترفًا وصلبًا، وأي مدرب سيخلفه سيجد فريقًا منضبطًا ومتحفزًا، لأن عمله كان واضحًا.”
وبحسب صحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت»، فقد بدأت إدارة يوفنتوس، بقيادة داميان كومولي، اتصالات مباشرة مع سباليتي في محاولة للتوصل إلى اتفاق سريع.
العرض المبدئي يمتد حتى نهاية الموسم الحالي مع تجديد تلقائي في حال التأهل لدوري الأبطال، بينما يفضل سباليتي عقدًا يمتد لموسم ونصف على الأقل لضمان الاستقرار.
وفي حال فشل المفاوضات، وضعت الإدارة أسماء بديلة مثل روبرتو مانشيني ورافايلي بالادينو، لكن سباليتي يبقى الخيار الأول.
راتكليف يرفض نجم برشلونة
ذكرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية أن المالك المشارك لنادي مانشستر يونايتد، السير جيم راتكليف، تدخل شخصيًا لإيقاف صفقة محتملة لضم أحد أبرز الهدافين في التاريخ، وهو روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، رغم رغبة المدرب روبن أموريم في التعاقد معه.
وبحسب التقرير، فإن ليفاندوفسكي، البالغ من العمر 37 عامًا، يعيش عامه الأخير في عقده مع برشلونة وسيصبح متاحًا مجانًا بنهاية الموسم الحالي، لكن راتكليف رفض الفكرة تمامًا نظرًا لسياسة النادي الجديدة التي تهدف إلى خفض فاتورة الأجور وتجنّب التعاقد مع لاعبين متقدمين في السن ويتقاضون رواتب ضخمة.
اللاعب البولندي يتقاضى راتبًا ضخمًا يصل إلى 540 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، وهو رقم بعيد تمامًا عن سقف الرواتب الذي يفرضه يونايتد في المرحلة الحالية. ورغم أنه سجل 105 أهداف في 156 مباراة مع برشلونة منذ 2022، إلا أن الإدارة الجديدة بقيادة مجموعة INEOS تفضّل التركيز على المواهب الشابة وبناء مشروع طويل الأمد.
هدف برشلونة .. تألق جرينوود يُثير اهتمام الأندية الإنجليزية
ذكرت تقارير أن ناديين من الدوري الإنجليزي الممتاز، وهما توتنهام ووست هام يونايتد، يدرسان التعاقد مع ماسون جرينوود بعد أدائه الرائع مع مارسيليا في فرنسا، فيما يواصل اللاعب إحياء مسيرته بعد أوقات صعبة خارج الملعب.
جرينوود غادر مانشستر يونايتد في سبتمبر 2023 بعد إسقاط الادعاءات الجنائية الموجهة إليه، وانضم أولًا إلى خيتافي على سبيل الإعارة، حيث سجل ثمانية أهداف وقدم ست تمريرات حاسمة في 33 مباراة بالدوري.
في يوليو 2024، انتقل جرينوود بشكل دائم إلى مارسيليا مقابل 26.6 مليون جنيه إسترليني (35.3 مليون دولار)، وقدم موسمًا مميزًا، سجل خلاله 21 هدفًا وقدم ست تمريرات حاسمة، ليصبح متساويًا مع عثمان ديمبيلي كأفضل هداف في الدوري الفرنسي، وساهم في تأهل مارسيليا لدوري أبطال أوروبا. الموسم الحالي 2025-26، أضاف غرينوود ثمانية أهداف جديدة.
إلى جانب اهتمام توتنهام ووست هام، فإن برشلونة يتصدر السباق للتعاقد معه، مع إمكانية إعادة اللقاء بينه وبين ماركوس راشفورد على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد. كذلك، أبدى أتلتيكو مدريد رغبته في ضمه.
أما الأندية السعودية مثل الهلال والنصر فتجهز عروضًا مغرية، لكن جرينوود يُفضل البقاء في أوروبا والمنافسة بدوري الأبطال.
