أخبار الانتقالات | فينيسيوس جونيور يدرس الرحيل عن ريال مدريد، ومالك مانشستر يونايتد يرفض نجم برشلونة

تحدث المدرب الإيطالي لوتشيانو سباليتي عن الأنباء التي تربطه بتولي تدريب يوفنتوس بعد إقالة إيجور تودور، مؤكدًا احترامه الكبير للمدرب الكرواتي ومشيدًا بعمله مع الفريق، وذلك خلال فعالية عامة في مدينة ميلانو.

وعندما سُئل عن الشائعات بابتسامة مازحة قال سباليتي “كنت أظن أننا سنتحدث عن شيء آخر… لكن إن كان عليّ قول شيء عن يوفنتوس، فسأقوله لصالح تودور. لقد التقيت به من قبل، وهو شخص جاد وقيّم، ورأيته يعمل بجدٍّ على مقاعد البدلاء، وأعطاني انطباعًا بأنه رجل صادق يذهب مباشرة إلى جوهر الأمور.”

وأضاف مدرب نابولي السابق، الذي قاد الفريق للتتويج بلقب الدوري الإيطالي عام 2023 قبل أن يتولى تدريب منتخب إيطاليا “من سيخلف تودور سيكون محظوظًا، سيجد فريقًا جاهزًا للمنافسة. يوفنتوس نادٍ عظيم بتاريخه، وأي مدرب سيكون سعيدًا بتدريبه.”

سباليتي أكد أنه يدرك تمامًا صعوبة الموقف الذي يمر به تودور بعد الإقالة، قائلًا “أعرف تمامًا ما يعنيه أن تكون مكان المدرب الذي تم الاستغناء عنه. تودور بدا لي شخصًا محترفًا وصلبًا، وأي مدرب سيخلفه سيجد فريقًا منضبطًا ومتحفزًا، لأن عمله كان واضحًا.”

وبحسب صحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت»، فقد بدأت إدارة يوفنتوس، بقيادة داميان كومولي، اتصالات مباشرة مع سباليتي في محاولة للتوصل إلى اتفاق سريع.

العرض المبدئي يمتد حتى نهاية الموسم الحالي مع تجديد تلقائي في حال التأهل لدوري الأبطال، بينما يفضل سباليتي عقدًا يمتد لموسم ونصف على الأقل لضمان الاستقرار.

وفي حال فشل المفاوضات، وضعت الإدارة أسماء بديلة مثل روبرتو مانشيني ورافايلي بالادينو، لكن سباليتي يبقى الخيار الأول.