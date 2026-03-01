أخبار الانتقالات | أليجري يرد على شائعات الرحيل عن ميلان وثلاثي يتصارع على نونيز

ذكر "فوتبول إنسايدر" أن يوفنتوس انضم إلى أتلتيكو مدريد ونيوكاسل كأكثر الأندية جدية في التعاقد مع داروين نونيز في الصيف المقبل من صفوف الهلال.

واستبعد الهلال المهاجم الأوروجوياني من قائمة الفريق المحلية لبطولة دوري روشن واكتفى بقيده آسيويًا بداية من الشهر الفائت، ما أشعل شائعات رحيله في الصيف القادم عن الفريق.