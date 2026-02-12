أخبار الاتحاد اليوم | إدارة العميد تؤمن نفسها ضد "غدر الوافد الجديد" .. وتحديد بديل نجولو كانتي من الدوري الإسباني

توصلت شركة الاتحاد مع المدافع الجديد ستيفان كيلر على قيده في قائمة الفريق بدوري أبطال آسيا للنخبة فقط، دون تسجيله في القائمة المحلية.

وبحسب صحيفة "الرياضية" فإن إدارة الاتحاد وضعت بندًا في العقد الموقع مع اللاعب الكاميروني، يلزمه بعدم مطالبة النادي قانونيًا، حال عدم مشاركته بعدد من المباريات النظامية.

هذا البند يؤمن الاتحاد أمام لوائح الاتحاد الدولي التي تسمح للاعبين بفسخ عقودهم حال لم تتجاوز مشاركتهم المدة النظامية المعتمدة.

جدير بالذكر أن الاتحاد تعاقد مع كيلر في الميركاتو الشتوي الماضي، قادمًا من أيل ليماسول القبرصي على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر فقط.