علي سمير

أخبار الاتحاد اليوم | حسم موقف كادش ومالكوم من الكلاسيكو ونجم العميد يغادر لأسباب عائلية وعوار عن رحيل بنزيما: أمر طبيعي!

تعرف على أبرز أخبار نادي الاتحاد اليوم الأربعاء 18 فبراير 2026..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الأربعاء الموافق الثامن عشر من فبراير 2026؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار الاتحاد اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعميد.

  • مالكوم يعود قبل كلاسيكو الهلال والاتحاد

    قالت صحيفة "الرياضية السعودية، إنه من المرجح أن يشارك مالكوم جناح الهلال، في المباراة القادمة للفريق أمام الاتحاد في الجولة المقبلة من دوري روشن السعودي.

    وكان مالكوم قد تعرض للإصابة خلال مشاركته في انتصار الهلال الأخير على الاتفاق بثنائية نظيفة بالجولة 22، حيث عانى من كدمة في الركبة، ليغيب عن مواجهة الوحدة الإماراتي بدوري أبطال آسيا للنخبة.

    ووفقًا لما قالته "الرياضية" فإن مالكوم أصبح جاهزًا للظهور بفريق المدرب سيموني إنزاجي، قبل المباراة المقرر إقامتها يوم السبت القادم على ملعب المملكة أرينا في الرياض.

  • عوار ليس غاضبًا من بنزيما

    قال لاعب الوسط الجزائري حسام عوار، إن رحيل كريم بنزيما عن الفريق وانضمامه إلى الهلال في الميركاتو الشتوي الماضي، أمر طبيعي في "عُرف" كرة القدم.

    وقال عوار في تصريحات لبرنامج "أكشن مع وليد":"ما حدث أمر طبيعي في كرة القدم، كريم لاعب رائع، لكننا سنقاتل هنا في كل مباراة، وسنحرص على بذل قصارى جهدنا حتى النهاية".

    وواصل حديثه:"الأمور ستسير على ما يرام بالنسبة لنا، الموسم لا يزال طويلًا، الانتصار على السد جاء بعد ظهورنا بصورة جيدة، سيطرنا على مجريات اللعب، لكن الأمور تعقدت قليلًا قبل نهاية الشوط الأول وتمكنا من الفوز في النهاية".

  • هل يغيب كادش ضد الهلال؟

    نجح فريق الاتحاد في الخروج بانتصار ثمين على نظيره السد القطري أمس، الثلاثاء، بعدما تغلب عليه بنتيجة 4/1، ولكنه خرج من هذا الفوز بإصابة مقلقة قبل اللعب ضد الهلال.

    صحيفة "اليوم" السعودية، قالت إن حسن كادش مدافع الاتحاد، تعرض للإصابة خلال مواجهة السد في دوري أبطال آسيا للنخبة.

    ولكن تبين بعدها أن الإصابة لن تؤثر بنسبة كبيرة على حظوظ اللاعب في التواجد بقائمة فريقه في المباراة القادمة، ومن المتوقع أن يظهر بشكل عادي مع المدرب سيرجيو كونسيساو.

  • ظهير الاتحاد يغادر النادي

    قرر اللاعب الألباني ماريو ميتاي، مغادرة الاتحاد خلال الساعات القليلة الماضية، وقبل أيام من اللعب ضد الهلال، وذلك بسبب ظروف عائلية تعرض لها مؤخرًا.

    وقال الاتحاد في بيان رسمي، إن ميتاي قرر العودة إلى بلاد فورًا انتهاء مباراة السد، بعد حصوله على إذن من الجهازين الفني والإداري فور عقب علمه بوفاة جدته.

    ومن جانبه تقدم الاتحاد بخالص التعازي للاعب، ومن المقرر أن يفتقد الفريق لخدمات ظهيره الأيسر في استعداداته للمباراة القادمة ضد الهلال.

  • القادسية يُحصن مدافعه من الاتحاد

    كثف نادي القادسية السعودي مجهوداته، من أجل تجديد عقد لاعبه جهاد ذكري لفترة أطول، بعد الاهتمام المتزايد بضمه في الفترة الأخيرة.

    جهاد تلقى عرضًا من الاتحاد خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ولكن القادسية رفض هذا الأمر، باعتبار اللاعب أحد العناصر الهامة بفريق المدرب بريندان رودجرز.

    صحيفة "الرياضية، قالت إن إدارة القادسية، دخلت في محادثات مع جهاد ذكري للاتفاق على عقد جديد يضمن استمراره لفترة أطول، مع منحه بعض التحسيان المالية لتمديد عقده.

  • موقف ألونسو يهدد الاتحاد بخسارة كونسيساو

    يظل البحث في نادي مارسيليا الفرنسي عن مدرب جديد، بعد رحيل الإيطالي روبرتو دي زيربي، مما يضع الاتحاد في وضعية الطوارىء تحسبًا لرحيل مدربه سيرجيو كونسيساو.

    شبكة "RMC Sport" الفرنسية، قالت إن مارسيليا حاول التواصل مع تشابي ألونسو المدرب الراحل مؤخرًا عن ريال مدريد تمهيدًا للتعاقد معه، ولكن الإسباني رفض هذه الفكرة.

    موقف ألونسو يضع مارسيليا في وضع لا يحسد عليه، حيث رفض مدرب ريال السابق التواجد في بيئة غير مستقرة مثلما حدث معه في تجربته الأخيرة، مما يفتح الباب بقوة أمام إمكانية الاستعانة بكونسيساو، مع ظهور وليد الركراكي مدرب المغرب ضمن الخيارات المحتملة.

  • مشوار نادي الاتحاد في الموسم الرياضي الحالي

    فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

    خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما خاض الاتحاد 21 مباراة في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 11 انتصارًا، مقابل 4 تعادلات و6 هزائم.

    وقاريًا.. سقط الاتحاد في مباراتيه ضد الوحدة وشباب الأهلي دبي الإماراتيين، في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ قبل تحقيق فوزين كبيرين على نادي الشرطة العراقي (4-1)، وضد الشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة.

    لكن.. الاتحاد عاد وسقط في دوري أبطال آسيا "النخبة" مجددًا؛ وذلك بخسارته الكبيرة ضد الدحيل القطري في الجولة الخامسة، وبأربعة أهداف لاثنين.

    وانتفض العميد قاريًا، بتحقيق انتصار صعب للغاية (1-0) على ناساف كارشي الأوزباكي، في الجولة السادسة من مرحلة الدوري؛ قبل أن يضرب بقوة ضد الغرافة والسد القطريين (7-0) و(4-1)، في الأسبوعين السابع والثامن.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فنجح الفريق الاتحادي في التأهُل إلى دور نصف النهائي، ضاربًا موعدًا مع نادي الخلود.

