أخبار الاتحاد اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعميد.
أخبار الاتحاد اليوم | وداعاً "الحكومة" .. ورونالدو "يُفرج" عن صفقة النصيري ورسالة عاطفية من بنزيما!
رسمياً .. كريم بنزيما يودع الاتحاد: "أغادر مرفوع الرأس"
وجّه النجم الفرنسي كريم بنزيما، رسالة وداع عاطفية لجماهير الاتحاد، معلناً نهاية رحلته مع العميد وانتقاله رسمياً إلى الغريم التقليدي الهلال.
وكتب بنزيما عبر حسابه الرسمي: "هذا الفصل وصل إلى نهايته، لكن الاحترام والامتنان سيبقى دائماً.. شكراً للنادي، للموظفين، لزملائي، وبشكل خاص للجماهير على الترحيب والحب".
وأضاف "الحكومة": "هذه الرحلة منحتني الكثير.. أغادر ورأسي مرفوع، وفخور بارتداء هذه الألوان.. أتمنى لكم الأفضل فيما هو قادم".
كواليس الرحيل.. الاتحاد سعيد
أُسدِل الستار بشكلٍ رسمي على مستقبل النجم الفرنسي كريم بنزيما؛ بعد مفاوضات عملاق الرياض نادي الهلال، للتعاقد معه من الاتحاد.
بنزيما الذي انضم إلى الاتحاد صيف 2023، قادمًا من العملاق الإسباني ريال مدريد؛ كان يرتبط بعقدٍ مع الفريق الأول لكرة القدم، حتى 30 يونيو 2026.
التفاصيل من هنا
انفراجة في "الدومينو".. النصيري اتحادياً وكانتي إلى تركيا
بعد ساعات من الشد والجذب، بات المغربي يوسف النصيري، مهاجم فنربخشة التركي، على بعد خطوة واحدة من ارتداء قميص الاتحاد.
وأكد الصحفي التركي الموثوق "ياجيز سابونجو أوجلو"، أن فنربخشة قام بالفعل برفع وثائق التعاقد مع نجولو كانتي نجم الاتحاد المغادر على نظام الانتقالات العالمي التابع للفيفا، بينما ينتظر الاتحاد استكمال إجراءات قيد النصيري.
وأشار المصدر إلى أن الناديين حصلا على مهلة إضافية استثنائية من الفيفا لإتمام التبادل والأوراق الرسمية عقب إغلاق النافذة الشتوية بدقائق.
كواليس خطيرة .. هل عطل رونالدو "مثلث الصفقات"؟
فجّر الصحفي التركي "ياجيز أوجلو" مفاجأة مدوية، مؤكداً أن الصفقات الثلاث (بنزيما للهلال، كانتي لفنربخشة، النصيري للاتحاد) كانت مهددة بالانهيار بسبب كريستيانو رونالدو!
ووفقاً للمصدر، تدخل رونالدو في البداية لعرقلة انتقال بنزيما إلى الهلال، مما أدى لتجميد خروج كانتي من الاتحاد وبالتالي تعطل قدوم النصيري.
لكن التحديثات الأخيرة أكدت حدوث انفراجة كبرى: بنزيما انتقل رسمياً للهلال، وكانتي اجتاز الفحص الطبي في تركيا، مما فتح الباب أخيراً للإعلان عن يوسف النصيري مهاجماً جديداً للعميد.
كوليبالي يرحب ببنزيما في الهلال
في أول رد فعل رسمي من المعسكر الآخر، رحب كاليدو كوليبالي، مدافع الهلال، بانضمام كريم بنزيما لصفوف الزعيم.
وقال كوليبالي عقب تعادل فريقه مع الأهلي (0-0): "أعرف بنزيما جيداً، إنه أسطورة وسيأتي إلينا بحافز كبير.. سنبذل كل شيء ليساعدنا".
مشوار الاتحاد في الموسم الحالي 2025-2026.
يعيش "العميد" موسماً استثنائياً مليئاً بالتقلبات الدرامية تحت قيادة البرتغالي سيرجيو كونسيساو. الفريق الذي بدأ بطموحات عناق الذهب، وجد نفسه في دوامة من النتائج المتضاربة، تارة يقسو بنتائج عريضة، وتارة يسقط أمام المنافسين المباشرين، ليدخل الآن مرحلة "ما بعد بنزيما" بأرقام تحتاج لوقفة جادة.
أولاً: دوري روشن السعودي
خاض الاتحاد 19 جولة حتى الآن، جمع خلالها 34 نقطة وضعته في دائرة المنافسة على المقاعد الآسيوية، لكنها أبعدته منطقياً عن الصدارة التي يملكها الهلال
السجل الرقمي: حقق الفريق 10 انتصارات، وسقط في فخ التعادل 4 مرات، وتجرع مرارة الهزيمة في 5 مباريات.
نقاط الضعف: تكمن أزمة الاتحاد الكبرى هذا الموسم في "المباريات الكبرى"، حيث خسر جميع مواجهاته المباشرة أمام (الهلال، النصر، والأهلي)، بالإضافة لسقوط مفاجئ مؤخراً أمام الاتفاق والقادسية، قبل أن يضمد جراحه بفوز صعب على الأخدود (2-1).
ثانياً: دوري أبطال آسيا للنخبة
مشوار الفريق القاري كان غريبًا
البداية الكارثية: افتتح المشوار بصدمة قوية بخسارتين متتاليتين أمام الوحدة وشباب الأهلي الإماراتيين.
الانتفاضة: عاد النمور للكشـر عن أنيابهم بانتصارين عريضين على الشرطة العراقي (4-1) والشارقة الإماراتي (3-0).
السقوط والنجاة: عاد الفريق للتعثر بخسارة ثقيلة أمام الدحيل القطري (2-4)، لكنه نجح في الجولة السادسة من خطف فوز قيصري وحاسم على ناساف الأوزباكي (1-0) ليحيي آماله في التأهل.
ثالثاً: الكؤوس
كأس السوبر: ودعه الفريق مبكراً من نصف النهائي بخسارة (1-2) أمام النصر.
كأس الملك: يمثل "طوق النجاة" لموسم الاتحاد، حيث نجح الفريق في الوصول إلى نصف النهائي، ويستعد لمواجهة مصيرية أمام نادي الخلود، الفوز فيها يعني الاقتراب خطوة واحدة من منصة التتويج وإنقاذ الموسم.
مباريات الاتحاد القادمة (شهر الحسم والمواجهات النارية)
ينتظر العميد جدولاً مزدحماً للغاية في فبراير، بمواجهات من العيار الثقيل محلياً وآسيوياً، حيث يخوض الفريق 3 مباريات في غضون أسبوع واحد فقط!
كلاسيكو المملكة
الخصم: النصر.
الموعد: الجمعة 6 فبراير
الأهمية: قمة كروية لا تقبل القسمة على اثنين، واختبار حقيقي لكتيبة كونسيساو أمام رفاق رونالدو.
عودة الليالي الآسيوية (الجولة 7)
الخصم: الغرافة القطري.
البطولة: دوري أبطال آسيا للنخبة.
الموعد: الثلاثاء 10 فبراير
مواجهة الفيحاء (دوري روشن)
الخصم: الفيحاء.
الموعد: الجمعة 13 فبراير
الملاحظة: مباراة تأتي وسط ضغط بدني هائل، قبل السفر لقطر لمواجهة السد في الجولة التالية.