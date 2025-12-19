أخبار الاتحاد اليوم | الرغبة في ضم لاعب آرسنال السابق .. خطة سيرجيو كونسيساو واستبعاد حسام عوار من كأس إفريقيا

معسكر دبي يغير خطة الاتحاد .. "تجربة كونسيساو" تفتح باب التجديد لعقد فابينيو بشرط وحيد!

مع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية، بات مستقبل العديد من النجوم، في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، على المحك، في الوقت الذي استقرّ فيه المدير الفني البرتغالي سيرجيو كونسيساو، على تجديد عقود "3" أجانب فقط.

ومن المقرر أن يدخل عدد من لاعبي الاتحاد "الفترة الحرة"، في يناير القادم، حيث تنتهي عقودهم صيف 2026؛ وأبرزهم "كريم بنزيما، دانيلو بيريرا، نجولو كانتي، فابينيو، حسن كادش، يان كارلو سيميتش، عبدالعزيز البيشي، حسن كادش وعوض الناشري".

كأس العرب 2025 | "ربي عوضني عن السنوات العجاف" .. رسالة قديمة تثبت أن عبدالرزاق حمدالله "قول وفعل" على طريقة كريم بنزيما

نجح النجم عبدالرزاق حمدالله، مهاجم فريق الشباب الأول لكرة القدم، في قيادة منتخب المغرب "الثاني"؛ للتتويج بلقب كأس العرب "فيفا 2025".

حمدالله سجل هدفين؛ ليقود المنتخب المغربي للفوز (3-2) على نظيره الأردني، ضمن منافسات نهائي كأس العرب.

وهذه هي المرة الثانية التي يحصد فيها أسود الأطلس، اللقب العربي الغالي؛ وذلك بعد نسخة عام 2012.

بعد اقتراب شركات من الاستحواذ على الهلال والاتحاد .. الكشف عن موقف برنامج الاستقطاب من دعم الأندية بصفقات ضخمة!

انتشرت بعض الأخبار عن احتمالية ابتعاد برنامج الاستقطاب، عن تدعيم فرق دوري روشن السعودي؛ خاصة بعد اقتراب استحواذ بعض الشركات من شراء أندية، على رأسها الهلال والاتحاد.