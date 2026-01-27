ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الثلاثاء الموافق السابع والعشرين من يناير 2026؛ وما يدور حول العميد من كواليس نارية في الميركاتو وتصريحات مثيرة بعد مباراة الأخدود.
أخبار الاتحاد اليوم | غضب رغم الانتصار .. وعرض ثلاثي مجنون لعيون كاراسكو!
كونسيساو "الحزين" يعترف: اللاعبون غاضبون والقائمة ناقصة!
رغم فوز الاتحاد الشاق على الأخدود (2-1) في الجولة 18، ظهر المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو بملامح حزينة ومحبطة على دكة البدلاء عقب صافرة النهاية.
وبرر كونسيساو هذا الإحباط في المؤتمر الصحفي باعتراف مثير قائلاً: "اللاعبون غير سعداء ويشعرون بالغضب بسبب الضغط الهائل، سنواجه الفتح بعد 3 أيام وهم حصلوا على راحة أكثر منا".
وكشف المدرب عن كارثة في قائمة الفريق: "اضطررت لوضع حارسي مرمى على الدكة لإكمال العدد فقط! نحن ننافس على 3 جبهات والقائمة تعاني نقصاً حاداً، وطلبت من الإدارة رسمياً تدعيمات قبل غلق الميركاتو".
صفقة تبادلية "ضخمة" لضم كاراسكو .. والبلجيكي يصدم الجميع
فجّر الإعلامي عماد الصائغ مفاجأة من العيار الثقيل، مؤكداً أن الاتحاد قدم عرضاً "خيالياً" لنادي الشباب لضم الجناح البلجيكي يانيك كاراسكو.
العرض الاتحادي تضمن التنازل عن 3 نجوم دفعة واحدة وهم: (موسى ديابي، عبدالرحمن العبود، وصالح الشهري) مقابل كاراسكو فقط.
ورغم ترحيب إدارة الشباب بالعرض المغري، إلا أن "كاراسكو" رفض الانتقال للاتحاد، متمسكاً بالرحيل إلى روما الإيطالي لضمان مكانه في كأس العالم مع منتخب بلجيكا، حيث يرى أن البقاء في السعودية قد يهدد استدعاءه الدولي.
سوموديكا يتحدى: كنا نستحق نقطة من فم "النمور"
على الجانب الآخر، أبدى الروماني ماريوس سوموديكا، مدرب الأخدود، رضاه عن أداء فريقه رغم الخسارة، مؤكداً أنهم نجحوا في تحجيم خطورة الاتحاد في الشوط الثاني.
وقال سوموديكا: "واجهنا فريقاً مدججاً بالنجوم، لكن الفرص التي أهدرناها في الشوط الأول حرمتنا من الخروج بنقطة التعادل المستحقة".
مشوار نادي الاتحاد في الموسم الحالي 2025-2026
استهل فريق الاتحاد مشواره في الموسم الرياضي 2025-2026 ببداية متذبذبة، بعد أن فقد أول ألقابه هذا الموسم بخسارته كأس السوبر السعودي أمام نظيره النصر بنتيجة 1-2 في الدور نصف النهائي، وهي النتيجة التي شكلت صدمة مبكرة لجماهير العميد الطامحة في موسمٍ حافل بالبطولات.
وعلى صعيد دوري روشن السعودي للمحترفين، خاض الاتحاد حتى الآن 17 مباراة، تمكن خلالها من تحقيق 9 انتصارات مقابل ثلاثة تعادلات، وخمس هزائم كانت أمام النصر والهلال والأهلي ثم الاتفاق.
أما على الصعيد القاري، فقد واجه الاتحاد بداية صعبة في بطولة النخبة الآسيوية، حيث تلقى خسارتين متتاليتين أمام الوحدة الإماراتي وشباب الأهلي دبي في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري، قبل أن يستعيد توازنه بتحقيق فوز عريض على الشرطة العراقي (4-1) في الجولة الثالثة، ليُعيد بعضًا من الأمل لجماهيره في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل.
تلك الآمال تلقت ضربة موجعة بالسقوط أمام الدحيل في قطر بأربعة أهداف مقابل هدفين، لكن حظوظ الفريق عادت للصعود بعد الفوز الأخير على ناساف في جدة بهدف كريم بنزيما، ويتبقى للفريق مباراتين حاسمتين أمام الغرافة والسد القطريين، ويحتل الآن المركز السادس بتسع نقاط من ثلاث انتصارات وثلاث هزائم.
الاتحاد كان قد أقال مدربه الفرنسي، المتوج بالثنائية المحلية الموسم الماضي، لوران بلان، في نهاية سبتمبر الماضي، وبعد أسبوعين تقريبًا أعلن النادي تعاقده مع كونسيساو الذي كان دون نادٍ منذ إقالته من تدريب ميلان بنهاية الموسم الماضي، ورغم البداية الإيجابية والمشجعة إلا أن النتائج السلبية الأخيرة بدأت تُثير الشكوك حول المدرب.