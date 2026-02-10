"أحاول ألا أركز فقط على كرة القدم" - لامين يامال يكشف كيف "ينفصل" عن ضغوط برشلونة

يمكن القول إن يامال هو المراهق الأكثر تعرضًا للتدقيق في عالم كرة القدم، بعد أن حطم تقريبًا كل الأرقام القياسية في برشلونة وأصبح شخصية محورية في المنتخب الإسباني. ومع ذلك، يصر الشاب على أن مفتاح نجاحه يكمن في قدرته على الفصل بين حياته المهنية وحياته الشخصية. في مقابلة مع ESPN، أوضح الجناح أنه يتجنب الانشغال المفرط بالخصوم أو مشاهدة لقطات لا حصر لها للمدافعين، ويفضل بدلاً من ذلك أن يعيش حياة مراهق "عادي" عندما يغادر ملعب التدريب.

وقال: "أفعل ما يفعله أي شاب في الثامنة عشرة من عمره: أخرج مع أصدقائي، أعتني بأخي، ألعب البلاي ستيشن، أذهب في نزهة،... أشياء من هذا القبيل".

"أحاول قضاء الوقت مع أصدقائي والعيش حياتي. أحاول ألا أركز فقط على كرة القدم، وألا أركز باستمرار على المباراة، أو أشاهد مقاطع فيديو للظهير الذي أواجهه، لا شيء من ذلك. أحاول الاستمتاع باليوم بأكمله، وعندما أكون على أرض الملعب، أبذل قصارى جهدي، ولكن عندما أغادر الملعب، أفعل الشيء نفسه، وأبتعد عن كرة القدم قدر الإمكان".