بعد واقعة فينيسيوس وجيانلوكا بريستياني، واقعة جديدة عنصرية تهز كرة القدم، وهذه المرة مسرحها الليجا الإسبانية وبالتحديد مباراة إلتشي ضد إسبانيول مساء الأحد.
"أتيت في قارب" أم "سأقطع رأسك"؟ .. واقعة عنصرية جديدة تهز الليجا
ماذا حدث؟
أثناء مباراة إلتشي وإسبانيول مساء الأحد التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، أشار مدافع إسبانيول عمر الهلالي إلى حكم اللقاء يوسى جاليتش بأنه تعرض لإهانة عنصرية من نظيره في إلتشي رافا مير.
وأشار الحكم في تقريره بأنه طبق بروتوكول مكافحة العنصرية وأوقف المباراة لثلاث دقائق، وذلك بالدقيقة 78، وإن أوضح أنه أو أي من طاقم التحكيم لم يتمكن من سماع بالظبط ما قاله مير إلى الهلالي.
رواية الهلالي
وبحسب تقرير الحكم، يقول مدافع إسبانيول المغربي إن مهاجم إلتشي قال له: "لقد أتيت إلى هنا (إسبانيا) في قارب"، في إشارة إلى المهاجرين غير الشرعيين.
وسبق وتعرض اللاعب الشاب الذي يحمل الجنسية الإسبانية ووُلد في برشلونة لعدة وقائع عنصرية، أشهرها في 2023 في مباراة ضد قرطاج، وتم الحكم بحبس المشجع الذي سبه 8 أشهر.
رواية مير
ونقلت "ماركا" عن المهاجم الذي خضع في وقت سابق لتحقيق بسبب اتهام له بالاغتصاب بأنه لم يقل تلك الكلمات إلى الهلالي، ولكن قال عبارة أخرى تمامًا عن المنتشر.
وبحسب الصحيفة المدريدية، دافع مهاجم إلتشي عن نفسه وأوضح بأنه هدد الهلالي بقطع رأسه، ولكن لم يوجه له إهانات عنصرية.