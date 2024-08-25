أتلتيكو مدريد وجيرونا | كابوس نرويجي يهدد ألفاريز.. وشبح جواو فيليكس "يعم الأجواء"!

هل يفعلها سورلوث؟

حقق أتلتيكو مدريد انتصاره الأول في الموسم الجديد من الدوري الإسباني، وذلك على حساب ضيفه جيرونا بثلاثية نظيفة، مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة الثانية من المسابقة.

وجاءت ثلاثية الأتلتي عن طريق "أنطوان جريزمان في الدقيقة 40 من ركلة حرة مباشرة، وماركوس يورينتي في الدقيقة 49، عبر قذيفة صاروخية، وكوكي بعد متابعته لتمريرة من يورينتي في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للمباراة.

بهذا الفوز، رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 4 نقاط، (بعدما تعادل مع فياريال في المرحلة الافتتاحية)، ليحتل المركز الرابع، بينما توقف رصيد جيرونا عند نقطة وحيدة في المركز الثامن عشر.