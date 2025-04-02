أتلتيكو مدريد ضد برشلونة | في ليلة تأصيل عقدة سيميوني .. الاعتذار واجب لـ"رهان" فليك، وعلاج رافينيا النفسي فشل!

أبرز ملامح فوز برشلونة أمام أتلتيكو مدريد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا..

نحن الآن على موعد مع كلاسيكو جديد في الأسبوع الأخير من أبريل الجاري، حيث يجتمع ريال مدريد وبرشلونة، للمنافسة على لقب كأس ملك إسبانيا، فاربطوا الأحزمة من الآن..

نعم! فعلها برشلونة ليلة الأربعاء، وخطف بطاقة التأهل لنهائي الكأس من فم أتلتيكو مدريد بالفوز بهدف نظيف، سجله فيران توريس، ليُبطل ريمونتادا الفريق المدريدي المثيرة في الذهاب.

كان لقاء الذهاب بينهما قد انتهى بالتعادل الإيجابي برباعية لكل منهما، في لقاء حمل إثارة كبرى، إذ بدأ برشلونة الريمونتادا بتحويل تأخره (2-0) في أول ست دقائق، لتقدم (4-2) مع مرور 74 دقيقة من المباراة، لكن حضر أتلتيكو بريمونتادا أخرى مدركًا التعادل (4-4) بهدفين قبل النهاية بست دقائق فقط.

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لكن تلك الإثارة التهديفية غابت عن إياب الليلة، فاكتفى البرسا بهدف يؤمن صعوده للنهائي، أحرزه توريس في الدقيقة 27 من عمر الشوط الأول من صناعة الرائع دائمًا لامين يامال.

وفي السطور التالية نستعرض سويًا أبرز ملامح مواجهة ليلة الأربعاء بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا على ملعب ميتروبوليتانو..