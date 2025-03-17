أتلانتا يونايتد وإنتر ميامي | ليس هدفًا وإنما لوحة فنية.. ميسي "الأفضل في التاريخ" لا يتوقف عن السحر!

النجم الأرجنتيني يواصل الإبداع..

أثنبت ليونيل ميسي من جديد أن الذهب لا يصدأ، وقاد إنتر ميامي لفوز مهم على أتلانتا يونايتد بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الأميركي للمحترفين مساء أمس الأحد بالتوقيت المحلي.

تقدم لأتلانتا عن طريق إيمانويل لاتي في الدقيقة 11، لكن النجم الأجنتيني ذكر عشاقه بسنوات مجده القديمة، حين قطع الكرة من لاعب أتالانتا، قبل أن يراوغ آخر بطريقة استثنائية، ويضع الكرة في الشباك من فوق الحارس بمهارة فائقة في الدقيقة 20.

وبينما اعتقد الجميع أن المباراة في طريقها إلى التعادل الإيجابي على ملعب مرسيدس بنز ستيديوم، تمكن فافا بيكولت من تسجيل هدف انتصار إنتر مامي القاتل في الدقيقة 89.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

بهذه النتيجة، انفرد إنتر ميامي بصدارة منطقة الشرق في الدوري برصيد 10 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن فيلادلفيا يونيون صاحب المركز الثاني.