"لن أتحدث عن الحارس الثاني أو الثالث!".. صفعة محطّمة لأمل كأس العالم من هانزي فليك على وجه تير شتيجن

كان ترتيب حراس المرمى في برشلونة موضوعًا للتدقيق الشديد لعدة أشهر، لكن فليك قرر أخيرًا إنهاء الجدل بإعلان نواياه بشكل قاطع.

في حديثه خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة أوساسونا في الدوري الإسباني، أوضح المدرب السابق لبايرن ميونخ بشكل لا لبس فيه أنه لا توجد أي خطط لمداورة الحراس.

على الرغم من عودة تير شتيجن إلى اللياقة البدنية وإدراجه في تشكيلة المباراة ضد أينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع، يبدو أن باب الفريق الأول مغلق تمامًا.

عندما سُئل عن الموقف وعما إذا كان اللاعب الألماني المخضرم يمكن أن يتوقع اللعب قريبًا، كان فليك صريحًا، حيث أعاد تأكيد ثقته في اللاعب الذي تم التعاقد معه في الصيف، جوان جارسيا، ورفض فكرة أن المركز متاح للجميع.

وقال فليك بشكل قاطع: "جوان هو الحارس الأول. لن أتحدث عن الحارس الثاني أو الثالث. جوان يلعب، ونحن نثق به، ولا أفكر في استبداله. وقد قدم أداءً جيدًا للغاية، بالطبع تحدثت معه. هذا هو عملي، لكنه أمر بيني وبينه".