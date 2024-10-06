آينتراخت فرانكفورت وبايرن ميونخ | عمر مرموش "فرعون البوندسليجا" يتلاعب بنوير وكين!

أداء خرافي من هداف البوندسليجا!

قاد المصري عمر مرموش فريقه آينتراخت فرانكفورت لتحقيق تعادل درامي بنتيجة 3-3 أمام بايرن ميونخ، مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة السادسة من الدوري الألماني.

وسيطرت الإثارة على سيناريو المباراة، إذ تقدم الفريق البافاري عن طريق كيم مين جاي في الدقيقة 15، قبل أن يرد آينتراخت بثنائية عمر مرموش وهوجو إيكيتيكي في الدقيتين 22 و35.

بعد 3 دقائق فقط عاد بايرن ميونخ بالتعادل عن طريق مدافعه دايوت أوباميكانو، قبل أن يحرز مايكل أوليز هدف الفوز في الدقيقة 53، إلا أن مرموش رفض رفع الاستسلام وأحرز الهدف الثالث في الدقيقة 90+4.

بهذه النتيجة، رفع بايرن ميونخ رصيده إلى 14 نقطة في صدارة البوندسليجا، بينما ارتفع رصيد فرانكفورت إلى 13 نقطة في المركز الثالث.