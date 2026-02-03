Goal.com
ظن أنه ذاهب للجنة فوجد العذاب: آلان سانت ماكسيمين بعد الأهلي.. الكثير من المشاكل والقليل من كرة القدم

بين ليلة وضحاها؛ تحوّل النجم الفرنسي آلان سانت ماكسيمين من "أيقونة" تداعب أحلام جماهير عملاق جدة الأهلي، إلى بطل لقصة مثيرة للجدل.

نعم.. الأهلي عندما تعاقد مع ماكسيمين صيف 2023، توقع الجميع انفجاره في الملاعب السعودية؛ نظرًا للموهبة الكبيرة التي يتمتع بها، خاصة في المراوغات والسرعات.

لكن.. كل ذلك تبخر سريعًا؛ بانتقال النجم الفرنسي إلى فنربخشه "معارًا" موسم 2024-2025، ثم بيعه نهائيًا في صيف العام الماضي إلى كلوب أمريكا المكسيكي.

وما بين الملاعب التركية والمكسيكية،  وصولًا إلى العودة الاضطرارية لفرنسا من بوابة نادي لانس، في الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2026"؛ لم يكن رحيل ماكسيمين عن الفريق الأهلاوي مجرد انتقال فني، بل صافرة البداية لسلسلة  من "العواصف" التي لم تهدأ.

ونحن من ناحيتنا سنستعرض في السطور القادمة؛ أبرز العواصف التي تعرض لها آلان سانت ماكسيمين، بعد الرحيل عن "جنة الأهلي"..

  • Al Ahli v Al Gharafa: AFC Champions League EliteGetty Images Sport

    ماتياس يايسله اشتكى.. والأهلي عانى بعد رحيل آلان سانت ماكسيمين!

    كما ذكرنا.. خرج النجم الفرنسي آلان سانت ماكسيمين من النادي الأهلي إلى فنربخشه التركي، صيف عام 2024؛ ولمدة موسم رياضي واحد، على سبيل الإعارة.

    قرار رحيل ماكسيمين من الأهلي، لم يكن فنيًا في المقام الأول، أو حتى لأسباب انضباطية؛ بل لأمور إدارية ومالية، للتعاقد مع قلب هجوم صريح.

    أي أن الأهلي كان مجبرًا للتخلي عن ماكسيمين؛ للتعاقد مع المهاجم الإنجليزي إيفان توني صيف 2024، قادمًا من نادي برينتفورد.

    وأغضب هذا الأمر الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق الأهلي الأول لكرة القدم؛ وذلك للأسباب التالية:

    * أولًا: تفريغ الفريق من جناح أيسر تقليدي؛ حيث أصبح يستخدم المهاجم فراس البريكان، في هذا المنصب.

    * ثانيًا: غياب العنصر "المهاري" في الفريق؛ وذلك برحيل أفضل لاعب في المراوغات، وهو ماكسيمين.

    المهم.. يايسله ظل يشتكي لفترة طويلة، من رحيل آلان سانت ماكسيمين؛ وذلك حتى أجبر الإدارة على التعاقد مع جناح أيسر جديد، وهو البرازيلي ويندرسون جالينو.

    الأهلي تعاقد مع جالينو في يناير 2025، قادمًا من صفوف العملاق البرتغالي بورتو؛ في صفقة قُدِرت قيمتها بـ50 مليون يورو.

  • Fenerbahce v Galatasaray - Ziraat Turkish Cup - Quarter FinalGetty Images Sport

    معركة المنشطات تشتعل بين آلان سانت ماكسيمين وفنربخشه

    ومن ناحيته.. بدأ النجم الفرنسي آلان سانت ماكسيمين رحلته مع نادي فنربخشه التركي؛ وذلك بعد الرحيل عن النادي الأهلي "معارًا"، صيف 2024.

    ماكسيمين لم يبرز كثيرًا مع فنربخشه؛ حيث كان ذلك على فترات، وفي مبارياتٍ متفاوتة.

    * أرقام ماكسيمين مع نادي فنربخشه:

    - مباريات: 31.

    - دقائق: 1.773.

    - مساهات تهديفية: 9.

    - أهداف: 4.

    - تمريرات حاسمة: 5.

    ومن بين الأسباب التي عرقلت تألُق الجناح الفرنسي، مع الفريق التركي العملاق؛ هي كثرة الإصابات التي تعرض لها، في موسم 2024-2025.

    هذه الإصابات كانت بداية لأزمة خطيرة بين ماكسيمين وفنربخشه؛ حيث صرح اللاعب بعد انتهاء إعارته وعودته للأهلي، قائلًا: "عشت عامًا صعبًا في تركيا.. حاولوا إعطائي منشطات أثناء فترة إصابتي".

    ليس هذا فقط.. أوضح ماكسيمين أنه كان يتلقى اتصالات بين شوطي المباريات، لإخباره بأن عائلته محتجزة في "قسم الهجرة" بالمطارات؛ أثناء قدومهم إلى تركيا.

    وبالطبع.. تصريحات آلان سانت ماكسيمين لم تمر مرور الكرام؛ حيث خرج فنربخشه ومسؤولوه لاتهام اللاعب بتشويه سمعة النادي، مع التوعد باتخاذ إجراءات قانونية ضده.

    وقتها فقط تراجع ماكسيمين عن تصريحاته؛ مؤكدًا على أنه لم يقصد المنشطات بالمعنى الحرفي، وإنما مكملات غذائية من بعض الأطباء.

  • Pachuca v America - Torneo Clausura 2026 Liga MXGetty Images Sport

    أزمة العنصرية "تخنق" آلان سانت ماكسيمين في المكسيك.. ولانس يرد

    وبعد انتهاء أزمته مع فنربخشه التركي؛ فتح النجم الفرنسي آلان سانت ماكسيمين صفحة جديدة في مسيرته الكروية، وهذه المرة عندما انتقل بشكلٍ نهائي من الأهلي إلى نادي كلوب أمريكا المكسيكي.

    وعلق ماكسيمين بعد إتمام صفقة كلوب أمريكا رسميًا؛ قائلًا: "سأعيش كرة القدم في مكان ينبض بالحب والشغف".

    وعندما ردد النجم الفرنسي هذه الكلمات؛ لم يكن يعلم ما ينتظره في المكسيك أبدًا.

    نعم.. ماكسيمين صرخ طوال فترة تواجده في المكسيك، من صيف 2025 إلى يناير 2026؛ بسبب تعرضه هو وأطفاله الثلاثة، إلى العنصرية.

    وظل آلان سانت ماكسيمين يصرخ من ذلك؛ حتى انتقل إلى لانس الفرنسي في "الميركاتو الشتوي"، بشكلٍ رسمي.

    إلا أن ماكسيمين لم ينجُ حتى بعد الرحيل؛ حيث شنت الجماهير المكسيكية حملة عنيفة عليه، بتوجيه إهانات عنصرية له عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.

    ونتيجة لذلك.. أصدر نادي لانس بيانًا رسميًا، ندد فيه بهذه الحملة؛ ومعلنًا اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، لضمان حماية اللاعب.

    * أرقام ماكسيمين مع نادي كلوب أمريكا:

    - مباريات: 15.

    - دقائق: 738.

    - مساهات تهديفية: 5.

    - أهداف: 3.

    - تمريرات حاسمة: 2.

  • FBL-KSA-AHLI-NASSRAFP

    الأهلي ينجو بعد سانت ماكسيمين.. واللاعب لم يعد في الجنة

    الخلاصة من كل ما ذكرناه؛ أن النادي الأهلي الذي تضرر في البداية من رحيل النجم الفرنسي آلان سانت ماكسيمين، لم يترك نفسه ليغرق.

    ونجح الأهلي في تعويض ماكسيمين، من خلال التعاقد مع الجناح البرازيلي ويندرسون جالينو؛ الذي ساعد الفريق في العودة إلى منصات التتويج مجددًا، على النحو التالي:

    *  أولًا: التتويج بلقب دوري أبطال آسيا "النخبة" 2024-2025.

    * ثانيًا: التتويج بلقب كأس السوبر السعودي 2025-2026.

    وعلى النقيض؛ ماكسيمين هو الذي عانى كثيرًا، رغم أنه ظن أن حياته الكروية ستكون أفضل بعد الرحيل عن الأهلي.

    ماكسيمين الذي قال "سأعيش كرة في القدم في مكان ينبض بالحب والشغف"، بعد رحيله عن الأهلي؛ عانى من لعنة العنصرية، لمدة 6 أشهر تقريبًا.

    وقبلها.. طاردت لعنة الإصابات النجم الفرنسي، مع تبادل الاتهامات بينه ونادي فنربخشه؛ لتكون النتيجة هي: "الكثير من المشاكل والقليل من متعة كرة القدم".

    لذلك نستطيع أن نقول بصوتٍ عالٍ؛ أن السعودية كانت الحصن الذي لم يستطع ماكسيمين تقديره بالشكل الكافي، على الرغم من أن خروجه من الأهلي لم يكن قرارًا شخصيًا 100%.

