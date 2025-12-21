الآن حان موعد "دهس" صرخات آسيا وإفريقيا .. مشروع "دوري الأمم الجديد" بين كرم أخلاق منقوص من فيفا وفرصة يترأسها المنتخب السعودي!

قبل أشهر قليلة، ألمح أكثر من نجم أوروبي لإمكانية "إضراب" اللاعبين عن المباريات، في ظل الضغط الكبير الذي يعانون منه في ظل نظام دوري أبطال أوروبا الجديد وزيادة فريقه، والأمر ذاته بالنسبة لكأس العالم للأندية ومونديال المنتخبات.

أحد من لم يتوانوا في هذا الشأن كان رودري؛ نجم منتخب إسبانيا ومانشستر سيتي، وكذلك الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين "فيفبرو"، الذي تحرك بمحاولة اتخاذ إجراءات قانونية ضد فيفا.

لكن ماذا حدث؟ .. الاتحاد الدولي برئاسة جياني إنفانتينو رفع شعار "لا أرى – لا أسمع"، لكنه تكلم فقط للدفاع عن حقه في تغيير أنظمة البطولات والعمل على تطوير اللعبة .. هكذا يدعي!

والآن دهس فيفا بأقدامه على أفواه لاعبي أوروبا، وقرر التوجه لقاراتي إفريقيا وآسيا دفعة واحدة، خالقًا بطولة من العدم بالنسبة لكلتاهما.

الصورة تقول إن فيفا يسير بخطوات ثابتة نحو مخطط يبدو من الخارج "نحو تطوير كرة القدم"، لكن في باطنه "الطريق نحو نفور أكبر تجاه الساحرة المستديرة" .. "دعنا نخلق مساحة أكبر من العداء" وما إلى ذلك.

قد تقول "القصة تكمن فقط في تغيير مسمى المباريات الودية إلى دوري أمم معتمد رسمي من فيفا"، لكن إن كانت الصورة تبدو كذلك في نظرك كمشاهد، فهي أكبر من ذلك بكثير في أعين اللاعبين على الأقل .. فمن كان بإمكانه من قبل طلب راحة خلال توقف أيام فيفا الودية، سيكون في وجه اتهامات الهروب من تمثيل منتخب بلاده في بطولة رسمية معتمدة من فيفا!

صحيح أنه حتى الآن لم يصدر أي رد فعل رسمي من مسؤولين في أي من القاراتين على هذه القرارات ولا من اللاعبين، لكن الأكيد أنه كما انفجر رودري وغيره من لاعبي أوروبا من قبل في المؤتمرات الصحفية، وحتى وإن لم ينفذوا تهديدهم بالإضراب، فإن تلك المرحلة قادمة لا محالة في آسيا وإفريقيا، لكن وقتها ربما لن يقدر فيفا على معاينة الأضرار، لأن الصرخات ستكون من كل جانب.