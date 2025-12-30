أجرى ليفربول تغييرًا حاسمًا في طاقم أرني سلوت الفني بعد تأكيد رحيل مدرب الكرات الثابتة للفريق الأول آرون بريجز.
وتأتي هذه الخطوة جاءت مدفوعة بالقلق المتزايد بشأن ضعف حامل لقب الدوري الإنجليزي، في المواقف التي تتطلب استغلال الكرات الثابتة.
أصبحت الكرات الثابتة مشكلة متكررة لليفربول هذا الموسم، مما تسبب في تراجع نتائج الفريق خاصة أمام المنافسين الذين يتميزون في هذه الخاصية.
ومع استمرار هذه المشكلة، استقر النادي على أن إعادة الضبط أمر لا مفر منه. باستثناء ركلات الجزاء، لم يتلق أي فريق في الدوري الإنجليزي الممتاز أهدافًا من الكرات الثابتة أكثر من ليفربول الذي تلقى 12 هدفًا.
وكانت الركلات الركنية، على وجه الخصوص، نقطة ضعف واضحة، حيث لم يتلق سوى وست هام يونايتد أهدافًا أكثر من هذا المصدر.
وفي الطرف الآخر من الملعب، كافح ليفربول لتوليد تهديد مستمر. يبلغ متوسط أهدافه 2.4 هدف فقط لكل 100 كرة ثابتة، وهو رقم يتفوق عليه كل الفرق في الدوري الممتاز باستثناء برينتفورد. على الصعيد الدفاعي، فإن سجله مثير للقلق بنفس القدر، حيث استقبل 8.2 هدف لكل 100 كرة ثابتة، وهو رقم لا يتفوق عليه سوى نوتنجهام فورست.
كان تأثير هذه النواقص ملموسًا في الأسابيع الأخيرة. في مباراتي الدوري المتتاليتين ضد توتنهام هوتسبير وكذلك ولفرهامبتون واندررز، بدا ليفربول مسيطرًا تمامًا بنتيجة 2-0. لكن في كلتا الحالتين، اهتزت شباك الفريق من كرة ثابتة ليتغير زخم المباراة، مما أجبر فريق أرني سلوت على خوض نهايات غير مريحة بدلاً من تحقيق انتصارات مريحة.
وصل بريجز إلى أنفيلد في يوليو 2024، وانضم في البداية إلى فريق سلوت كمدرب تطوير فردي للفريق الأول بعد رحيل فيتور ماتوس. كان ليفربول يبحث في الأصل عن مدرب متخصص في الكرات الثابتة، ولكنه لم يتمكن من العثور على المرشح المناسب، فقرر إسناد هذه المسؤولية إلى بريجز. في الصيف الماضي.
وحاول النادي تحسين الهيكلية بشكل أكبر من خلال تعيين المدرب البرازيلي لويز فرناندو يوبيل كمدرب رئيسي فردي، مما سمح لبريجز بالتركيز حصريًا على الكرات الثابتة. على الرغم من هذه التعديلات، لم يتحسن الأداء إلى المستوى المطلوب.
لم يتردد القائد فيرجيل فان ديك في التطرق إلى هذه المشكلة، قائلاً: "لقد دافعنا عن العديد من الكرات الثابتة بشكل جيد للغاية. لكن الحقيقة هي أننا استقبلنا الكثير من الأهداف بهذه الطريقة، وهذا مؤلم. علينا تحسين ذلك. الأمر يتعلق بالتكرار والتدريب والتحليل... إنه شيء علينا تحسينه. أقول إن 75% على الأقل من الأوقات، أو حتى أكثر، لا يتعلق الأمر باللمسة الأولى، بل بالمرحلة الثانية التي تكون قاتلة".
ليفربول ليس لديه بديل فوري لمدربه المقال، حيث سيتولى أعضاء الجهاز الفني الحالي للمدرب سلوت مهام الركلات الثابتة مؤقتًا. على أرض الملعب، تتجه الأنظار سريعًا إلى النتائج. يستضيف الريدز فريق ليدز يونايتد في أنفيلد يوم رأس السنة الجديدة، بهدف تمديد سلسلة عدم الهزيمة إلى ثماني مباريات في جميع المسابقات.