Richard Mills و علي سمير

"لم أشاهد سواه يلعب بنفس الطريقة" .. أرتيتا يقارن "جوهرة آرسنال" بميسي بعد توقيعه على عقد مبدئي!

مدرب آرسنال يتوقع انطلاقة مبهرة للنجم الإنجليزي الشاب

قارن المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا تأثير ماكس داومان كلاعب مراهق في آرسنال ببداية ليونيل ميسي الأسطورية في برشلونة كنجم شاب موهوب، يمكنه التألق في أعلى المستويات على الساحة الأوروبية.

 لاعب أكاديمية المدفعجية ظهر لأول مرة مع النادي وهو في سن 15 عامًا وحطم عددًا من الأرقام القياسية للفريق اللندني، وبعد توقيعه على عقد مبدئي مع آرسنال، قرر أرتيتا الإشادة بقدراته وقارنه بميسي.

  • بداية داومان المشرقة مع آرسنال

    في أغسطس، ظهر داومان لأول مرة مع آرسنال في فوز الفريق 5-0 على ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الإمارات.

     وأصبح ثاني أصغر لاعب يظهر لأول مرة عندما دخل في الشوط الثاني وهو في سن 15 عامًا و235 يومًا، بينما يتفوق عليه زميله إيثان نوانيري بفارق 54 يومًا بتحقيق هذا الإنجاز في عام 2022.

     في مباراة ليدز، حصل لاعب منتخب إنجلترا تحت 21 عامًا على ركلة جزاء لصالح الفريق اللندني في ظهور مثير للإعجاب، كما أصبح أصغر لاعب يشارك في مباراة بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

    ووصف أرتيتا أداءه في تلك المباراة بأنه "خاص"، قبل أن يضيف: "علينا النظر في كل المعلومات المتوفرة عنه. المهم هو كيف يتفاعل ويتعامل مع المواقف، وماذا يعتقد زملاؤه عنه - وهو أمر واضح، لأنهم استمروا في تمرير الكرة له. من الرائع أن نتمكن من تغيير الطاقة في الملعب بإشراكه، وقد كان له تأثير كبير في هذه المواجهة. حصل على ركلة جزاء في أول مشاركة له في ملعب الإمارات".

    وأضاف:" هذا أمر لا يصدق. الفضل في ذلك يعود أولاً وقبل كل شيء إلى عائلته، والطريقة التي تم تربية هؤلاء الأطفال بها والبيئة التي تم توفيرها لهم. إنهم لا يشعرون بالارتباك بسبب الأجواء والظروف المحيطة بهم. كما يجب ذكر دور أكاديمية النادي، التي ساعدت في تطوير هؤلاء الصغار، بثقة وفهم للعبة في سن 15 عاماً فقط".

    داومان يوقع عقدًا مبدئيًا مع آرسنال

    هذا الأسبوع، تحرك آرسنال للاحتفاظ بلاعبه البالغ من العمر 16 عامًا والذي يحظى بتقدير كبير، حيث أعطى داومان الضوء الأخضر لعقد احترافي أول متفق عليه مسبقًا، والذي سيدخل حيز التنفيذ عندما يبلغ 17 عامًا في ديسمبر. 

    وتأتي هذه الخطوة بعدما أبدت العديد من الأندية الكبرى في أوروبا اهتمامها باللاعب من أجل اقتناصه قبل اتفاقه بشكل نهائي على ربط مستقبله بالنادي اللندني.

    وبالمناسبة، بعد أن لعب في دوري أبطال أوروبا في نوفمبر، في فوز فريقه 3-0 على سلافيا براغ، قام أرتيتا بالإشادة به مرة أخرى.

    وقال مدرب المدفعجية: "بمجرد أن تصل الكرة له، يواجه اللاعبين. يبدأ في المراوغة ويحصل على ركلة جزاء. لذلك قوة الشخصية والشجاعة من ضمن صفاته". "لا يمكنك تعليم ذلك - إما أن تمتلكه أو لا تمتلكه. لا يهم ما يذكره جواز سفره، لأنه عندما تضعه في هذا السياق يكون قادرًا على التكيف والظهور بصورة جيدة".

  • أرتيتا يقارنه بميسي

    قبل رحلة آرسنال إلى ليدز في إيلاند رود اليوم، السبت، أبدى أرتيتا إعجابه الشديد بداومان، حيث قارن الشاب الصاعد في صفوف المدفعجية بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عندما برز كمراهق في برشلونة. كان أرتيتا في النادي الإسباني عندما انضم ليو إلى البلوجرانا في عام 2001.

    و لم يحصل ميسي البالغ من العمر 17 عامًا على فرصته للتألق في الفريق الأول إلا في عام 2004، حيث احتاج المهاجم إلى علاج مشكلة هرمونات النمو في سن 14 عامًا. ومنذ ذلك الحين، أصبح أحد أعظم لاعبي كرة القدم في كل العصور.

    قال أرتيتا عن داومان: "إنه بالتأكيد أحد أفضل اللاعبين. ما حققه معنا في سن 15 عامًا، شخصيًا، لم أره من قبل. فقط مع لاعب واحد وهو ميسي عندما كان يلعب في برشلونة، ولكن ربما حتى ذلك لم يحدث. يتمتع أيضًا بجاذبية معينة وشخصية لا تهزمها المواقف أو الملاعب أو المنافسون. هذه ميزة كبيرة. لديه عائلة رائعة، يثقون في ما سنفعله معه، والآن الأمر متروك له ولنا لبناء مسيرة مهنية رائعة".

    ماذا سيحدث بعد ذلك لداومان؟

    سيغيب داومان عن مباراة آرسنال في ليدز اليوم، السبت، في جولة جديدة من الدوري الإنجليزي، بسبب الإصابة، لكنه متحمس للغاية لمستقبله مع المدفعجية.

    وحول عقده الجديد، قال: "هذا يعني كل شيء بالنسبة لي ولعائلتي. نحن جميعًا نشجع آرسنال وأشعر حقًا أنني أنتمي إلى هذا النادي. أود أن أشكر جميع مدربي وزملائي في الفريق، والأهم من ذلك، عائلتي وأصدقائي، الذين ساعدوني في الوصول إلى ما أنا عليه اليوم. لقد قضيت حياتي كلها في هذا النادي، لذا فإن هذا يعني لي الكثير.

    وأضاف:"هناك مسار واضح هنا، لاعبون خرجوا من أكاديميتنا، مثل بوكايو [ساكا] ومايلز [لويس-سكيلي] وإيثان [نوانيري]، وجميعهم يلهمونني حقًا. من الرائع أن يكون لديك قدوة قريبة منك مرت بنفس التجربة التي مررت بها. أنا الآن متحمس جدًا لمواصلة العمل الجاد من أجل تطوير نفسي".

