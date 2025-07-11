"ألاعيب الأمريكان في لندن" .. صفقة مادويكي تُعيد سيناريو هافيرتس وتثير الشكوك حول "طبخة إيطالية"

آرسنال يتحدى المنطق في سوق الانتقالات

آرسنال يتوصل لاتفاق نهائي حول التعاقد مع نوني مادويكي .. صفقة عادية ومنطقية في جميع السيناريوهات، إلا السيناريو الحالي الذي يعيشه النادي اللندني.

جماهير آرسنال فاض بها كيل لسنوات من أجل التعاقد مع لاعب بديل لبوكايو ساكا، لتخفيف الضغوط الواقعة على الجناح الإنجليزي الذي تحمل أكثر من طاقته منذ ظهوره كلاعب شاب وحتى الآن.

ولكن الموسم الماضي شهد نقطة تحول في هذه القضية، بظهور إيثان نوانيري وتألقه وتسجيله العديد من الأهداف الهامة، تزامنًا مع الهبوط الحاد في مستوى جابرييل مارتينيلي ولياندرو تروسار، لتتحول الأولوية من الجناح الأيمن إلى الجانب الأيسر.

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النادي اللندني ارتبط بالعديد من الأسماء، نيكو ويليامز وأنتوني جوردون وأنطوان سيمينو ورافائيل لياو ورودريجو، ولكن ماذا فعل ميكيل أرتيتا؟ تجاهل كل هؤلاء للتعاقد مع مادويكي!

دونًا عن جميع الأجنحة في العالم، وقع اختيار أرتيتا على لاعب متعثر لا يعيش أفضل أيامه، الجميع يهاجم شخصيته وأسلوبه وعدم استمراريته، ليسأل الجميع نفسه .. لماذا مادويكي بالتحديد؟