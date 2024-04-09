آرسنال وبايرن ميونخ .. دروس في تدمير الذات وتوخيل جاء يبحث عن موستافي!

تعادل مثير والحسم يتأجل إلى إياب دور الثمانية

عاد بايرن ميونخ إلى ملعب الإمارات من جديد، ليظهر كل شيء سلبي اشتهر به آرسنال في حقبة ما قبل المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا.

مساحات شاسعة في الدفاع وأخطاء فردية غريبة، وركلة جزاء لهاري كين، وكأننا نعيش في السنوات الأخيرة لأرسين فينجر وعهد أوناي إيمري.

ولكن من حسن الحظ أن نسخة آرسنال الحالية ليس بها شكودران موستافي وسوكراتيس ودافيد لويز، وتتمتع بصلابة كافية للتعافي من الصدمات في غضون دقائق لاستعادة التوازن والإفلات من الكوارث.

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آرسنال تقدم أولًا بهدف لبوكايو ساكا، وتعادل بايرن عن طريق سيرج جنابري، بل وتقدم بعدها بركلة جزاء من هاري كين، ليدخل البديل لياندرو تروسار لإنقاذ الموقف، لتنتهي المباراة بالتعادل 2/2.

قمة آرسنال وبايرن ميونخ نتيجتها لم تكن 5/1 كما اعتدنا، ولن تكون كذلك في أليانز أرينا، بل انتهت بالتعادل الإيجابي "المنطقي" بين فريقين لم يتفوق أحدهما بشكل كاسح على الآخر، ليتأجل حسم بطاقة التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لمباراة الإياب بدور الثمانية على ملعب الفريق البافاري الأربعاء القادم.