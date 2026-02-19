أحدهم يعيش فيلم "ألف مبروك" .. لعنة أصابت إنتر وآرسنال وبرشلونة هذا الأسبوع وموسم "الأفضل" أصبح على المحك!

هنا الحالة مختلفة نوعًا ما، نعم آرسنال يعاني من ضغوط بدنية مثل أي فريق آخر، لعب يوم السبت ضد سندرلاند، ثم الخميس أمام برينتفورد، وأمام ويجان يوم السبت، وأمس الأربعاء مع وولفرهامبتون بالمباراة التي تم تقديمها من الجولة 31.
النتيجة كانت بفوزه على ويجان وسندرلاند والتعثر خارج الأرض بالتعادل مع وولفرهامبتون وبرينتفورد، وإن لم نكن نعرف آرسنال جيدًا، لقلنا إن سقوطه جاء لعوامل بدنية وذهنية لا أكثر، ولكن المشكلة أعمق من ذلك.
لا يوجد مبرر بأي حال من الأحوال للتعثر أمام وولفرهامبتون، صاحب أسوأ دفاع وأسوأ هجوم في الدوري الإنجليزي، وأحد أكثر الفرق تواضعًا في تاريخ البريميرليج على الإطلاق.
وولفز يحضرون نفسهم للهبوط حاليًا، والطريقة التي تعادل بها آرسنال مع الذئاب 2/2 بعدما كان متقدمًا بهدفين نظيفين، تؤكد أن هذا الفريق قد لا يفوز بأي شيء مع المدرب ميكيل أرتيتا.
آرسنال فاز في مباراتين فقط من آخر 7 مباريات لعبها بالدوري الإنجليزي، بواقع 4 تعادلات وخسارة من مانشستر يونايتد، وهذا التسلسل ليس جديدًا على النسخة الحالية من آرسنال، التي لا تستطيع الصمود حتى النهاية مهما كان المنافس.
الطريق كان ممهدًا للمدفعجية لجعل الفارق يزيد عن 10 نقاط ليضمن الدوري بشكل شبه مؤكد، ولكنه خسر نقاطًا في مباريات كان من المنطقي انتصاره بها بل اكتساح خصومه مثل وولفز.
الفريق لديه جودة وعمق أكثر من برشلونة وإنتر هذا الموسم، ومع ذلك يظهر بطريقة باهتة بلا روح أو إصرار واستماتة على تحقيق اللقب الغائب منذ 2004.
نعم هناك ضغط ذهني ونفسي، والحظوظ قائمة لأن الفريق يتصدر بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي "مع مباراة إضافية للأخير"، ولكن بالنظر إلى ما حدث في آخر 4 مواسم، سندرك أن آرسنال يعيش سيناريو فيلم "ألف مبروك" للفنان المصري أحمد حلمي، الذي كان ينام ويستيقظ ليعيش نفس اليوم بكل تفاصيله.
وإليكم مجموع النقاط التي حققها آرسنال في آخر 12 مباراة من الدوري الإنجليزي بآخر 4 مواسم مقارنة بمانشستر سيتي ..
موسم 2021/2022 .. آرسنال حقق 18 نقطة مقابل 30 لسيتي
موسم 2022/2023 .. آرسنال حقق 21 مقابل 31 لمانشستر سيتي
موسم 2023/2024 .. آرسنال 31 نقطة و32 لسيتي ..فارق ضئيل ولكن بيب جوارديولا تفوق مرة أخرى
موسم 2024/2025 .. آرسنال حقق 21 مقابل 27 لسيتي، رغم أن الموسم الماضي كان الأسوأ مع جوارديولا