"صفعة" على وجه ريال مدريد وكبار الليجا .. أرباح دوري الأبطال تؤكد هيمنة البريميرليج وهؤلاء يمكنهم قلب الطاولة!

معلومة قد لا تبدو غريبة، ولكن الدوري الإنجليزي الممتاز يتفوق على نظيره الإسباني من جديد، ليس فقط على أرض الملعب، ولكن أيضًا بما يحدث خارجه من جني الأرباح المالية.

الدوري الإنجليزي وجه "صفعة" إلى "لاليجا"، هكذا وصفت الأمر صحيفة "آس" الإسبانية، بعدما استعرضت المقارنة بين أرباح الطرفين في بطولة دوري أبطال أوروبا.

القائمة تعكس حقيقة لا يمكن تجاهلها، ريال مدريد وبرشلونة يتراجعان أمام المسابقة الأقوى في العالم، مهما حاول البعض نفي هذه الحقيقة مرارًا وتكرارًا..