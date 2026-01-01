Burnley v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport
علي سمير

لقطة قد تؤثر على صراع اللقب .. الدوري الإنجليزي يعترف بخطأ تحكيمي فادح بمباراة آرسنال وإيفرتون

لقطة أثارت حالة واسعة من الجدل والحكم سام باروت في موقف محرج

أفلت نادي آرسنال الإنجليزي من احتساب ركلة جزاء واضحة ضده، خلال مباراة الفريق أمام إيفرتون يوم 20 ديسمبر الماضي، وهي اللقطة التي قد تؤثر كثيرًا على سباق المنافسة وانتزاع لقب الدوري الإنجليزي.

اللقطة المثيرة للجدل وقعت بعد التحام ويليام ساليبا مدافع آرسنال مع ثيرنو باري لاعب إيفرتون داخل منطقة الجزاء على ملعب هيل ديكنسون، ليتجاهل الحكم سام باروت الأمر وسط اعتراضات من التوفير ومطالبة باحتساب ركلة جزاء.

  • إيفرتون غاضب من قرار عدم احتساب ركلة جزاء

    في تقرير جديد من "بي بي سبورت"، قيل لفريق آرسنال المتصدر للدوري أنه كان محظوظًا لعدم احتساب ركلة جزاء في فوزه الصعب 1-0 على إيفرتون في أوائل ديسمبر.

    في مباراة شهدت لقاء مدرب آرسنال ميكيل أرتيتا مع نظيره في إيفرتون ديفيد مويس، الذي درب الإسباني خلال فترة لعبه، تقدم الزوار عندما سجل فيكتور جيوكيريس ركلة جزاء بعد قيام جيك أوبراين بلمس الكرة داخل المنطقة.

    ومع ذلك، شعر إيفرتون أنه كان يجب منحه ركلة جزاء بعد اصطدام بين ساليبا وباري مع اقتراب المباراة من الساعة الأولى في ميرسيسايد.

    عندما اصطدم اللاعبان داخل منطقة الجزاء، تمكن باري من الوصول إلى الكرة قبل ساليبا، الذي ركل حذاء مهاجم إيفرتون وأسقطه أرضًا. ومع ذلك، بعد أن قرر الحكم سام باروت رفض احتجاجات أصحاب الأرض، قرر الحكم المساعد بالفيديو (VAR) التمسك بقرار الحكم الميداني.

    جاء في تفسير مركز مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز للحادث: "تم التحقق من قرار الحكم بعدم احتساب ركلة جزاء لصالح إيفرتون وتأكيده من قبل VAR - حيث اعتبر أن احتكاك ساليبا بباري لم يكن كافياً لاحتساب ركلة جزاء".

  • FBL-ENG-PR-EVERTON-ARSENALAFP

    آرسنال أفلت بخطأ تحكيمي

    لكن لجنة الأحداث الرئيسية للمباريات "KMI" صوتت بنسبة 3-2 على أن قرار الحكم باروت بعدم منح إيفرتون ركلة جزاء كان خاطئًا، بينما صوتت أيضًا بنسبة 3-2 على أن مسؤول تقنية الفيديو مايكل سالزبوري كان يجب أن يرسل زميله إلى الشاشة لتغيير القرار.

    وأوضحت بي بي سي أن كل لجنة من لجان KMI تتكون من خمسة أعضاء. ثلاثة منهم لاعبون أو مدربون سابقون، بينما يوجد ممثل واحد من كل من الدوري الإنجليزي الممتاز ولجنة الحكام الرئيسية (PGMOL).

    تمكن آرسنال من الحفاظ على النقاط الثلاث في ملعب هيل ديكنسون، في نتيجة كانت تعني في ذلك الوقت أن فريق المدرب ميكيل أرتيتا يتقدم بفارق نقطتين على منافسه على اللقب مانشستر سيتي.

    ويبتعد فريق شمال لندن، الذي يسعى للفوز بلقبه الأول في الدوري منذ موسم 2003-04، بخمس نقاط عن سيتي بعد فوزه 4-1 على أستون فيلا يوم الثلاثاء، في الوقت الذي يمتلك فيه فريق بيب جوارديولا مباراة مؤجلة ضد سندرلاند، مساء الخميس، حيث توجد هناك فرصة لتذليل الفارق مع المدفعجية.

  • اعتراض ديفيد مويس

    كان مدرب إيفرتون مويس غاضبًا من الحكم باروت ومن تقنية الفيديو بعد الحادثة ضد أرسنال، وقال لـ"سكاي سبورتس" بعد صافرة النهاية: "أود أن [أخبركم عن المناقشة مع الحكم] ولكن من المحتمل أن يتم تغريمي. عليكم أن تجدوا طريقة حتى نتمكن من التحدث عن الحكام أو لا تزعجوا أنفسكم بالسؤال.

    "الكثير من الأمور لم تكن مناسبة ولم تسر في صالحنا. كان هناك عدد غير قليل من اللاعبين الذين سقطوا على الأرض والحكم كان يطلق صافرته لهم. هذا نادٍ لكرة قدم مختلف هنا. نحن نلعب بقوة ونتوقع من الحكم أن يفعل الشيء نفسه".

    في الوقت نفسه، قال أرتيتا إنه لا يستطيع التعليق على تدخل ساليبا على باري لأنه لم يشاهده، قائلاً في مؤتمره الصحفي بعد المباراة: "أعلم أنهم في غرفة الفيديو [VAR] راجعوا الأمر، لكنني لم أشاهد الصورة، ولم أشاهد ركلة الجزاء التي حصلنا عليها أيضًا، لذا لا أعرف. لقد اتخذوا قرارًا ونحن جميعًا نمر بالعديد من المواقف في منطقة الجزاء، لذا لا أريد التعليق على ذلك".

    محطة صعبة للمدفعجية أمام بورنموث

    بعد فوزه على فيلا الذي يحتل المركز الثالث، سيعود آرسنال إلى منافسات الدوري عندما يسافر إلى بورنموث يوم السبت، بينما يستضيف إيفرتون نظيره برينتفورد في اليوم التالي.

    شارك كل من ساليبا وباري في انتصارات فريقيهما في منتصف الأسبوع - حيث لعب مدافع آرسنال 90 دقيقة كاملة ضد فيلا، بينما سجل مهاجم إيفرتون هدفًا في فوز فريقه 2-0 على نوتنجهام فورست.

