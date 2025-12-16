آخر ضحايا ريال مدريد في الملاعب الإسبانية.. راؤول أسينسيو يكسر صمته برسالة مقتضبة: “أتفق!”

عاد مدافع ريال مدريد، راؤول أسينسيو، إلى واجهة الجدل مجددًا، ليس بسبب أداء فني داخل المستطيل الأخضر، وإنما نتيجة موجة متواصلة من الإهانات الجماهيرية التي تعرض لها خلال مباراة فريقه الأخيرة في مدينة فيتوريا، في واقعة أثارت ردود فعل واسعة داخل الأوساط الرياضية والإعلامية الإسبانية، وأعادت فتح النقاش حول حدود التشجيع والسلوك الجماهيري في الملاعب.

وخلال اللقاء الذي أقيم على ملعب مينديزوروزا، رصدت عدسات برنامج “El Día Después” لحظة صادمة، حين أقدمت جماهير الفريق المضيف على توجيه هتافات مسيئة بشكل مباشر لمدافع ريال مدريد أثناء تنفيذ إحدى الركنيات. الهتافات تضمنت عبارات جارحة من بينها: “أسينسيو، أيها القذر، اخرج من فيتوريا!”، في مشهد أثار استغراب المتابعين وفتح باب التساؤلات حول تكرار مثل هذه الوقائع في الملاعب الإسبانية.

أسينسيو كان محل جدل كبيرًا في المباراة، بسبب لقطة طالبت الجماهير المضيفة باحتسابها بطاقة حمراء مباشرة إثر تدخل عنيف أمام حكم المباراة، وركلة أخرى دفع فيها أسينسيو لاعب ألافيس داخل منطقة الجزاء وطالب المضيفون بركلة جزاء لم يحتسبها الحكم.