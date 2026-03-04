Getty Images Sport
ترجمه
"اهدأ يا رجل!" - مايكل أوين ينتقد نجم ليفربول الذي "يبدو متوتراً للغاية" بعد الخسارة المؤلمة أمام ولفرهامبتون
الهشاشة الدفاعية تكلف الريدز في مولينوكس
تعرض ليفربول لهزيمة 2-1 أمام فريق وولفز المتعثر في ويست ميدلاندز. على الرغم من سيطرته على الكرة لفترات طويلة، إلا أن الريدز افتقروا إلى دقتهم المعتادة وبدوا ضعفاء في الهجمات المرتدة. منح رودريغو غوميز التقدم المفاجئ للمضيفين، وفي حين تمكن محمد صلاح من معادلة النتيجة لليفربول قبل سبع دقائق فقط من نهاية الوقت الأصلي، إلا أن الدراما كانت بعيدة عن الانتهاء. في فترة الوقت المحتسب بدل الضائع المليئة بالإثارة، انتزع ولفرهامبتون النقاط الثلاث بفضل تسديدة أندريه التي ارتطمت بأحد اللاعبين، محققًا فوزه الثالث فقط في الدوري هذا الموسم. هذا النتيجة لها تداعيات خطيرة على ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز؛ حيث يحتل ليفربول الآن المركز الخامس ويخاطر بالخروج من سباق التأهل إلى دوري أبطال أوروبا إذا فاز تشيلسي على أستون فيلا يوم الأربعاء. أثارت طريقة الهزيمة جدلاً واسعاً حول جودة التعديلات الأخيرة في تشكيلة الفريق، خاصة في مركز الظهير الذي يشغله كيركيز.
- Getty Images Sport
أوين يشكك في قدرة كيركيز على تحمل الضغط
بصفته محللاً في Premier League Productions، لم يتردد أوين في تقييم أداء كيركيز. أعرب اللاعب الدولي الإنجليزي السابق عن قلقه العميق بشأن قدرة اللاعب المجري على التعامل مع الضغوط التي ترافق اللعب في أحد أكبر الأندية في العالم.
وقال أوين خلال تحليله بعد المباراة: "أخشى أنني لا أستطيع أن أتعاطف مع كيركيز. يبدو متوتراً للغاية، وكأنه لا يريد الكرة، وكأنه مدافع عاطفي. إنه يلعب بهذه الطريقة [يهتز] طوال الوقت، وكأنه يقول: "اهدأ يا رجل"، أنت تمتلك الكرة معظم الوقت، فقط استرخ، يبدو وكأنه في حالة من النشوة المستمرة. كنت أحب كيركيز في بورنموث، لكن ليفربول أمر مختلف تمامًا. عليك أن تكون قادرًا على التعامل مع الضغط، فكل الأنظار موجهة إليك، ويبدو أن النادي أكبر من أن يتحمله في الوقت الحالي".
فريق في تراجع؟
امتدت انتقادات أوين إلى ما هو أبعد من مجرد فرد واحد، حيث قارن النسخة الحالية من ليفربول بالفريق الذي ضم ترينت ألكسندر-أرنولد وروبرتسون في ذروة عطائهما. وجادل بأن التشكيلة الحالية "أضعف بكثير" في أربعة مجالات رئيسية عما كانت عليه قبل اثني عشر شهراً فقط. على وجه التحديد، سلط أوين الضوء على تراجع مستوى نجوم معروفين مثل كودي جاكبو وصلاح، بينما أشار أيضًا إلى أن البدلاء لألكسندر-أرنولد - كونور برادلي وجيريمي فرينبونج - يعانون من صعوبات في الحفاظ على لياقتهم البدنية.
وأوضح أوين: "ليفربول أضعف بكثير في أربعة مراكز مقارنة بالموسم الماضي. هل هذا انتقال أم أن صلاح يتقدم في السن؟ هل جاكبو ليس كما كان في الموسم الماضي؟ الظهيران ليسا بجودة الظهيران السابقين، لذا سيضعفان الفريق بالتأكيد. أعتقد أنهم أرسلوا آندي روبرتسون إلى التقاعد مبكرًا بعض الشيء؛ أعتقد أنه كان يجب أن يظل يلعب حتى الآن. قد يستقر [كيركيز] وقد يتحسن، لكن في الوقت الحالي، سأعيد آندي روبرتسون إلى مركزه مباشرة".
- Getty Images Sport
الضغط يتصاعد على سلوت
الأنظار تتجه الآن إلى سلوت واختياره للمباراة القادمة في كأس الاتحاد الإنجليزي ضد وولفز يوم الجمعة. مع تمثيل مسابقة الكأس المحلية فرصة حيوية للفوز باللقب، يواجه المدير الفني معضلة حول ما إذا كان سيستمر مع كيركيز لبناء ثقته أو يستمع لنصيحة أوين ويستدعي روبرتسون ذو الخبرة. قد تكون قيادة اللاعب الدولي الاسكتلندي المخضرم حاسمة في تثبيت خط الدفاع الذي يبدو هشًا بشكل متزايد خلال اللحظات الحاسمة.
كان أداء ليفربول متفاوتًا منذ بداية العام، وهو على وشك الدخول في سلسلة من المباريات الصعبة حيث أي تعثر آخر قد يؤدي إلى خروجه تمامًا من سباق التأهل إلى البطولات الأوروبية، مما سيضع سلوت تحت ضغط كبير. خارج الملعب، يمر النادي أيضًا بفترة انتقالية حيث يتطلع إلى فترة الانتقالات الصيفية لمعالجة مشاكل العمق التي حددها أوين. بالنسبة لكيركيز، ستكون الأسابيع القليلة المقبلة اختبارًا حاسمًا لشخصيته؛ عليه أن يثبت أنه قادر على التغلب على "التوتر" والتكيف مع المطالب الصارمة لجماهير أنفيلد قبل أن يصبح كبش فداء دائمًا لأخطاء الفريق الدفاعية.
إعلان