انظري بعيدًا الآن، تشيلسي! أوسمان ديمبيلي "يعود إلى باريس سان جيرمان" في الوقت المناسب لمباراة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا مع البلوز بعد غياب طويل بسبب الإصابة

وفقًا لصحيفة Le Parisien، فإن اللاعب الدولي الفرنسي جاهز الآن للعودة إلى الملعب. يواجه باريس سان جيرمان موناكو للمرة الثالثة في شهر واحد مساء الجمعة في ملعب Parc des Princes. تدرب ديمبيلي بكامل طاقته مع الفريق ومن المتوقع أن يشارك في مباراة الدوري الفرنسي وهو يسعى لاستعادة لياقته البدنية.

لا يمكن أن يكون التوقيت أفضل بالنسبة للويس إنريكي، حيث يسعى باريس سان جيرمان إلى تعزيز تقدمه بأربع نقاط على لينس، صاحب المركز الثاني في صدارة الدوري الفرنسي. ديمبيلي، الذي كان لاعبًا محوريًا وسجل 11 هدفًا في جميع المسابقات هذا الموسم، يتنافس الآن للعودة ضد موناكو، صاحب المركز السابع، يوم الجمعة المقبل واللعب ضد تشيلسي الأسبوع المقبل.