انطلاق بطولة MLS 2026 بمشاهدة مباشرة قياسية بلغت 9.7 مليون مشاهد
زخم قياسي لبدء الموسم
تشمل أرقام المشاهدين توزيع Apple TV وشركاء البث في الولايات المتحدة وكندا ومنافذ دولية إضافية، مما يشير إلى طلب قوي في بداية الموسم على محتوى الدوري.
واتبع التفاعل الرقمي اتجاهًا تصاعديًا مماثلًا. سجلت قنوات التواصل الاجتماعي المشتركة بين MLS والأندية زيادة بنسبة 22 في المائة على أساس سنوي، في حين حقق برنامج TikTok Live الذي يبث قبل المباريات 113,000 مشاهدة، مما يعكس تفاعل المشجعين المتزايد عبر المنصات.
أكبر عدد من الحضور في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية على الإطلاق
في الملاعب، استقطب افتتاح الموسم 387,271 مشجعاً، محطماً عدة أرقام قياسية. كان هذا أكبر عدد حضور في افتتاح الموسم على الإطلاق وأعلى إجمالي حضور في مباراة واحدة في تاريخ الدوري. استقطبت المباراة المرتقبة بين إنتر ميامي سي إف ولاي إيه إف سي في لوس أنجلوس ميموريال كوليسيوم 75,673 متفرجاً، مسجلة ثاني أكبر حضور جماهيري سجلته MLS على الإطلاق.
كل شيء جاهز للأسبوع الثاني
يستمر الزخم في الأسبوع الثاني، الذي يتضمن جدول مباريات كامل. ومن أبرز المباريات، استضافة ريال سولت ليك لسياتل ساوندرز إف سي في مباراة وولمارت ساترداي شوداون، تليها زيارة إنتر ميامي سي إف لأورلاندو سيتي إس سي في مباراة صنداي نايت سوكر المقدمة من كونتيننتال تاير. سيتم بث المباراتين على Apple TV.
نتائج الأسبوع الأول والحضور
سانت لويس سيتي إس سي 1-1 شارلوت إف سي إنيرجايزر بارك — 22,423
إف سي سينسيناتي 2-0 أتلانتا يونايتد إف سي تي كي إل ستاديوم — 25,513
دي سي يونايتد 1-0 فيلادلفيا يونيون أودي فيلد — 18,003
أورلاندو سيتي 1-2 نيويورك ريد بولز إنتر آند كو ستاديوم — 24,453
فانكوفر وايتكابس 1-0 ريال سولت ليك بي سي بليس — 23,546
أوستن إف سي 2-2 مينيسوتا يونايتد إف سي ملعب كيو 2 — 20,738
إف سي دالاس 3-2 تورونتو إف سي ملعب تويوتا — 11,004
هيوستن دينامو 2-1 شيكاغو فاير شيل إنيرجي ستاديوم — 20,254
ناشفيل إس سي 4-1 نيو إنجلاند ريفولوشن جيوديس بارك — 25,044
لوس أنجلوس إف سي 3-0 إنتر ميامي سي إف لوس أنجلوس ميموريال كوليسيوم — 75,673
بورتلاند تيمبرز 3-2 كولومبوس كرو بروفيدنس بارك — 22,210
سان دييغو إف سي 5-0 سي إف مونتريال ملعب سنابدراجون — 25,412
سان خوسيه إيرثكويكس 3-0 سبورتنج كانساس سيتي باي بال بارك — 16,367
لوس أنجلوس غالاكسي 1-1 نيويورك سيتي إف سي ديغنيتي هيلث سبورتس بارك — 25,025
سياتل ساوندرز 2-0 كولورادو رابيدز لومن فيلد — 31,606
