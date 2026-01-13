Jurgen Klopp Real MadridGetty/GOAL
Chris Burton و أحمد مجدي

"اندهشت من رحيل ألونس ويبدو أن هناك أمرًا خطأ!".. يورجن كلوب يكشف موقفه من تدريب ريال مدريد

المدرب الألماني يكشف كواليس ما بعد رحيل ألونسو

رد الألماني يورجن كلوب على التكهنات التي تشير إلى أنه قد يكون مرشحًا لخلافة تشابي ألونسو في ريال مدريد. 

قام الفريق الملكي بتغيير آخر في الجهاز الفني في أوائل عام 2026، كلوب "مندهش حقًا" من قيام عملاق الدوري الإسباني باتخاذ هذا القرار في هذه المرحلة، حيث يسعى المدرب السابق لليفربول إلى إبعاد نفسه عن المنصب الشاغر حاليًا.

  • إقالة ألونسو: ريال مدريد بحاجة إلى مدرب جديد

    تم إعفاء ألونسو من مهامه في سانتياجو برنابيو بعد ثمانية أشهر فقط من توليه المنصب. قاد الفريق في 34 مباراة، فاز في 24 منها. كانت آخر مباراة له هي نهائي كأس السوبر الإسباني الذي خسره أمام غريمه التقليدي برشلونة.

    قيل إن الفائز بكأس العالم اشتبك مع نجوم الفريق في مدريد - مثل فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي - مما جعل منصبه في النهاية غير قابل للاستمرار. تم تسليم مقاليد الفريق الأول إلى ألفارو أربيلوا على أساس مؤقت.

    تنتشر التكهنات بالفعل حول من سيكون خليفة ريال مدريد. ومن غير المفاجئ أن اسم كلوب قد أضيف إلى تلك القائمة. وقد ترك منصب المدير الفني عندما قطع علاقاته مع ليفربول عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز في عام 2024، وهو الآن رئيس قسم كرة القدم العالمية في ريد بول.

    كيف رد كلوب على أنباء انتقاله إلى ريال مدريد؟

    لم يبدِ المدرب البالغ من العمر 58 عامًا أي مؤشر على رغبته في العودة إلى التدريب، خاصة في منصب حساس مثل منصب مدرب ريال مدريد. وقد تجاهل أي صلة تربطه بالبلانكوس عندما رد على خبر رحيل ألونسو المفاجئ.

    عندما سُئل عن ما إذا كان هاتفه قد رن بعد ذلك بوقت قصير، قال كلوب، الذي يعمل محللاً في قناة Servus TV On: "لقد رن بالفعل، ولكن ليس من مدريد. ولكن نعم، كان هناك بالتأكيد بعض الأشخاص الذين شعروا أنه يجب عليهم الاتصال بي مباشرة بشأن هذا الأمر".

    وأضاف: "أولاً، أعتقد أن هذا دليل آخر على أن هناك شيئاً ما غير صحيح في الوقت الحالي. إذا كان تشابي ألونسو، الذي أظهر خلال العامين الماضيين في ليفركوزن موهبته التدريبية المتميزة - وأعتقد أنه في سنه وبالنظر إلى عدد الوظائف التي شغلها، يمكنك القول بذلك - قد اضطر إلى مغادرة مدريد بعد ستة أشهر فقط، فهذا يدل على عدة أمور. من ناحية، يظهر ذلك أنه لم يعد هناك وقت في الوقت الحاضر. ومن ناحية أخرى، من الواضح أن التوقعات في ريال مدريد هائلة".

    وأردف: "اتخاذ قرار كهذا في خضم الأحداث، بعد خسارة نهائي الكأس أمام برشلونة أمس، يقول الكثير. أعتقد أننا كنا نسمع شائعات منذ فترة. والآن - لا أعرف إن كان هذا هو المقصود بسؤالك - لكن هذا لا علاقة له بي على الإطلاق، ولم يثر أي شيء بالنسبة لي، وهو ما كان سيكون على الأرجح السؤال التالي.. لقد فوجئت، هذا صحيح - فوجئت حقًا. ثم أرسل لي بعض الأشخاص رسائل، وأجبتهم برموز تعبيرية مختلفة".

  • هل يخطط كلوب للعودة إلى التدريب؟

    قال كلوب في بودكاست " Diary of CEO " في أكتوبر 2025، عندما سُئل عن خططه للمستقبل وما إذا كانت تتضمن العودة إلى التدريب: "قلت إنني لن أدرب أي فريق في إنجلترا مرة أخرى، وهذا يعني أنه إذا كان ليفربول، فمن الناحية النظرية هذا ممكن. لا أعرف بالضبط، أنا أحب ما أفعله الآن. لا أفتقد التدريب، أنا أدرب الآن ولكن بطريقة مختلفة.

    وأردف: "لا أفتقد الوقوف تحت المطر لمدة ساعتين ونصف [إلى] ثلاث ساعات، ولا أفتقد الذهاب إلى المؤتمرات الصحفية ثلاث مرات في الأسبوع، وإجراء 12 مقابلة في الأسبوع، لا أفتقد ذلك، لا أفتقده. لا أفتقد الوجود في غرفة الملابس، لقد دربت حوالي 1080 مباراة، لذا كنت أوجد في غرفة الملابس كثيرًا. لا أريد أن أموت في غرفة تغيير الملابس لأنها ليست لطيفة، فرائحتها كريهة".

    وتابع: "قد يكون هناك شيء ما، أنا في الثامنة والخمسين من عمري، يمكنني اتخاذ القرار في غضون بضع سنوات.. لا أعرف. هل عليّ أن أتخذ اليوم قرارًا بعدم العودة إلى التدريب؟ الحمد لله أنني لست مضطرًا لذلك، يمكنني فقط أن أرى ما يخبئه المستقبل. الآن أنا في مشروع أحبه حقًا، أحب ما أفعله الآن. في رأيي، فقط إذا كنت مركزًا بنسبة 100٪، يمكنني القيام بذلك بشكل جيد حقًا".

  • Enzo Maresca Chelsea 2025Getty

    المدرب القادم لريال مدريد: المرشحون المفضلون لهذا المنصب

    ارتبط اسم كلوب بالعديد من الوظائف منذ مغادرته ليفربول، لكنه كان دائمًا سريعًا في نفي تلك الشائعات. في الوقت الحالي، يعتبر المدرب السابق لتشيلسي إنزو ماريسكا - الذي غادر ستامفورد بريدج في يوم رأس السنة الجديدة - المرشح الأوفر حظًا لتولي منصب المدير الفني في البرنابيو، بينما يتردد الحديث عن عودة الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان لتولي المنصب للمرة الثالثة.

