هل انتهى موسم ألكسندر إيزاك مع ليفربول بعد الإصابة؟ آرني سلوت يجيب بغضب عن السؤال المزعج!

في حين أن إيزاك محكوم عليه بالغياب عن تلك المباراة، والعديد من المباريات الأخرى في أوائل عام 2026، يعتقد سلوت أن المهاجم الذي أثبت جدارته في الدوري الإنجليزي الممتاز سيعود قبل نهاية الموسم. وعندما سُئل عما إذا كان إيزاك بحاجة إلى الدعم، مع تزايد مشاكله، وما إذا كان لا يزال لديه دور يلعبه هذا الموسم، قال: "نعم، هذا آخر ما أعتقده. وأول شيء، أعتقد أن هذه الفترة كانت صعبة للغاية بالنسبة له".

وأضاف: "عندما تنضم إلى نادٍ جديد، وعادةً ما تكون متحمسًا جدًا، وهو بالطبع كان كذلك، وتريد أن تظهر على الفور كل ما لديك من قدرات، لكن ذلك كان مستحيلًا ببساطة".

وأردف: "ربما لا أحد يفهم ذلك، ولكن إذا لم تتدرب لمدة ثلاثة أو أربعة أشهر على مستوى جاد مع الفريق وكنت تلعب في هذا الدوري... في هذا الدوري، عليك أن تكون في أفضل حالاتك لتؤثر في مباراة كرة القدم".

وتابع: "استغرق ذلك، كما كنا جميعًا نعلم، شهورًا قبل أن نتمكن من إحضاره إلى هناك لأنه لم يكن هناك فترة تحضيرية للموسم، كانت هناك مباريات ومباريات ومباريات".

وختم حديثه عن تلك النقطة قائلًا: "لم يكن لدينا أي وقت للتدريب، لذلك كنا نعلم دائمًا أن الأمر سيستغرق وقتًا، ولهذا السبب هو محظوظ جدًا لأنه أصيب الآن، لأنني أعتقد أننا جميعًا رأينا من خلال هدفه ضد وست هام، ومن خلال هذا الهدف [ضد توتنهام]، أنه أصبح أقرب وأقرب إلى اللاعب الذي كان عليه في نيوكاسل".