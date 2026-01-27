Goal.com
صفقة محسومة في مصر و"مُعقدة" بإسبانيا .. حمزة عبد الكريم لم ينضم لبرشلونة "حتى الآن" واحذروا من التفاؤل المفرط!

حالة من الحذر داخل النادي الكتالوني حول الصفقة المنتظرة

الاحتفاء بانتقال المهاجم المصري حمزة عبد الكريم من الأهلي إلى برشلونة أمر طبيعي ومنطقي، لأننا لا نسمع كل يوم عن لاعب عربي ينضم إلى العملاق الكتالوني.

ولكن ربما الرغبة في رؤية محمد صلاح جديد أو خليفة لعمر مرموش، دفعت البعض للتفاؤل "أكثر من اللازم"، واعتبار أن الامور أصبحت منتهية تمامًا ورسميًا، رغم أن الواقع يؤكد عكس ذلك.

في مصر، برشلونة استعار حمزة بالفعل من الأهلي، وسط تأكيدات محلية بأن الصفقة تمت، ولكن في كتالونيا .. هناك حذر وبعض التعقيدات الإدارية، والأمور لم تُحسم بشكل رسمي حتى الآن.

  • Hamza Abdelkarimalahlyegypt.com

    تفاؤل مصري

    وليد صلاح الدين لاعب الأهلي السابق قرر إعلان الصفقة عبر قناة "أون سبورت" المصرية، وقال مازحًا:"حمزة انتقل إلى برشلونة بالفعل، أتمنى له التوفيق وألا يعود إلى مصر مرة أخرى".

    وواصل حديثه "هنا أكثر جدية":"من المقرر أن يسافر اللاعب إلى إسبانيا في الأيام المقبلة بعد استخراج التأشيرة التي تحتاج إلى بعض الوقت".

    صحيفة "موندو ديبورتيفو" نفسها طرحت التساؤلات حول التفاؤل من الجانب المصري، والتسرع في إعلان صفقة لم يتم حسمها حتى الآن بشكل نهائي، ولا يوجد أي إعلان رسمي لها.

    نعم، هناك أنباء مؤكدة حول اتفاق برشلونة مع الأهلي، على استعارة حمزة حتى نهاية الموسم، مع إدراج خيار الشراء في عقده، بقيمة تصل إلى 3 ملايين يورو، وهو مبلغ قد يرتفع ليصل إلى 5 ملايين.

    الغريب في الأمر، هو أن اللاعب قد ودع زملائه بالفعل في الأهلي، رغم أن التأكيدات القادمة من إسبانيا، تشير إلى أنه لا توجد ضمانات نهائية حتى هذه اللحظة.

  • Hamza Abdelkarim

    حذر في إسبانيا

    وعلى الجانب الآخر، هناك حذر سائد داخل برشلونة بخصوص التوقيع مع المهاجم الشاب المميز البالغ من العمر 18 سنة، والذي يحمل الآمال المصرية نحو نجم جديد يسير على خطى صلاح ومرموش وغيرهما من النجوم المصريين أو العرب.

    ولكن "موندو ديبورتيفو" قالت إن المصادر المقربة من برشلونة، اعترفت بوجود بعض التعقيدات والمشاكل الإدارية، التي تسببت في تأجيل أي إعلان رسمي يخص انتقال اللاعب إلى فريق "بارسا أتلتيك" بالميركاتو الشتوي الحالي.

    هل هناك مشكلة في التأشيرة؟ أم الأمور تحتاج إلى المزيد من الوقت مثلما قال وليد صلاح الدين؟ الوقت وحده سيثبت حقيقة ما يدور خلف الكواليس حول الصفقة التي تهم الجماهير المصرية وتمنحها الكثير من الأمل حول وجود نجم قادم بقوة على الساحة العالمية.

    رغم حالة الغموض التي تميل لها الصحف الإسبانية، والقلق الذي قد يظهر بسبب اقتراب سوق الميركاتو الشتوي من النهاية، إلا أنه لا توجد أنباء حول تعثر في الاتفاق نفسه أو مسار الصفقة بشكل عام "حتى الآن".

    نعم هناك استباق "مبرر" للأحداث من الجانب المصري لصفقة لم تحدث في إسبانيا بعد، ولكن المؤشرات تؤكد أنها ستحدث سواء الآن أو لاحقًا، ومع ذلك، يجب الحذر من التفاؤل المفرط، لأن كل شيء وارد في الميركاتو، والغموض حول طبيعة التعقيدات الإدارية أمر يدعو إلى القلق نوعًا ما.

  • FC Barcelona v Rayo Vallecano - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    المزيد من الاستقطابات لبرشلونة

    أنباء انتقال حمزة عبد الكريم لفريق "بارسا أتلتيك" هي الأكثر انتشارًا بكل تأكيد، لكن هناك عمل آخر يقوم به النادي في الأيام الأخيرة من الميركاتو الشتوي، مما يعكس الرغبة الواضحة في تأمين المستقبل بأكبر عدد من المواهب.

    فريق المدرب جوليانو بيليتي، يستعد لاستقبال موهبة دفاعية هولندية، والحديث هنا عن جوينسلي أوسنتين، لاعب نادي جينك البلجيكي، بوجود تفاؤل شديد حول دخوله الفريق الأول بأقرب فرصة ممكنة.

    وعلى عكس حمزة عبد الكريم، صفقة أونستين قريبة جدًا من الإعلان الرسمي، بعدما اتفق المدافع الشاب على كل شيء مع النادي الكتالوني دون وجود أي صعوبات.

    هناك مدافع آخر يستعد للانضمام إلى برشلونة، وهو الأوروجوياني باتريسيو باسيفيكو لاعب نادي ديفينسور، الذي لم يوقع حتى الآن على عقود انتقاله، ولكنه يعتبر صفقة محسومة دون أي جدل.

    حرص برشلونة على جلب أهم المواهب في العالم، أمر منطقي بعد ما شاهدناه من نجوم سلكوا طريقهم من أكاديمية النادي وتم استقطابهم لفرق الشباب إلى النجاح المبهر مع الفريق الأول، ولعل أبرز النماذج لامين يامال وباو كوبارسي وجافي وأليخاندرو بالدي وفيرمين لوبيز وغيرهم.

