انتقال أنطوان جريزمان مؤجل بعد أن أدت الفوز على برشلونة إلى تغيير في خطة انتقال نجم أتلتيكو مدريد إلى أورلاندو سيتي
توقف انتقالات MLS مؤقتًا
وفقًا لـ ESPN، فقد أرجأ جريزمان انتقاله المحتمل إلى نادي أورلاندو سيتي في الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) هذا الموسم. كان النادي الذي يتخذ من فلوريدا مقرًا له يضغط من أجل إبرام صفقة فورية، مع عرض مشروط بوصول اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا قبل الموعد النهائي لفترة الانتقالات في الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) في 26 مارس.
ومع ذلك، فإن وصول أتلتيكو مدريد إلى نهائي كأس الملك، الذي سيقام في 18 أبريل، تسبب في تعارض مباشر في الجدول الزمني. مع العلم أن أورلاندو قد تبحث عن بدائل أخرى بحلول موعد فتح فترة الانتقالات الصيفية في يوليو، إلا أن جريزمان اختار إعطاء الأولوية لالتزاماته الرياضية الحالية في العاصمة الإسبانية.
السعي وراء الكأس النهائية
الدافع الرئيسي وراء قرار جريزمان هو رغبته الشديدة في الفوز بلقب كبير تحت قيادة دييغو سيميوني. على الرغم من تسجيله رقماً قياسياً بلغ 210 أهداف للنادي، كان آخر لقب كبير للفرنسي مع لوس روجيبانكوس هو كأس السوبر الأوروبي 2018، حيث غاب عن فوز الفريق بلقب الدوري الإسباني 2021 خلال فترة وجوده في برشلونة.
وصل أتلتيكو إلى النهائي على الرغم من هزيمته 3-0 أمام برشلونة في مباراة الإياب من نصف النهائي في كامب نو يوم الثلاثاء، وسيواجه الآن إما فريقه السابق ريال سوسيداد أو أتلتيك كلوب. البقاء يسمح لغريزمان بمتابعة سعيه الشخصي للغاية للفوز بالألقاب والاستمتاع بوداع قد يكون شاعريًا.
سيميوني يحترم القرار
كان سيميوني صريحًا للغاية بشأن مستقبل نجمه، حيث أقر بأن جريزمان قد اكتسب الحق في تقرير مساره المهني. بعد المباراة المثيرة ضد برشلونة، أعرب المدرب الأرجنتيني عن حبه العميق للاعب. وقال سيميوني: "آمل أن يلعب في النهائي؛ فهو يستحق ذلك أكثر من أي شخص آخر".
وتشارك إدارة النادي هذا الرأي. فقد أكد مدير الكرة ماتيو أليماني مؤخرًا أن اللاعب ملتزم بأهداف النادي الفورية، بما في ذلك مباراة دوري أبطال أوروبا ضد توتنهام. وقال أليماني: "أنطوان لديه هذا الموسم وسنتان أخريان من العقد معنا، وهو مركز تمامًا على ما هو قادم".
زملاؤه في الفريق ينتظرون قراره
تسود حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل جريزمان في غرفة ملابس أتلتيكو مدريد، حيث اعترف كبار اللاعبين بأنهم لا يزالون في حالة من عدم اليقين. اعترف كابتن النادي كوكي قائلاً: "لا أعرف ما الذي سيحدث مع أنطوان. نريد جميعاً أن ينهي مسيرته في أتلتيكو مدريد، لكن هذا قرار عليه اتخاذه".
وأكد زملاؤه الآخرون دعمهم الثابت للمهاجم المخضرم. وقال المدافع ماركوس يورنتي: "سيقرر ما هو الأفضل له، وسندعمه". من جانبه، أشاد الحارس خوان موسو بإرثه، مضيفًا: "مهما فعل، سأكون ممتنًا له مدى الحياة. لكل ما قدمه لنا".
