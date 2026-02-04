فيديو | الشنيف يعلنها : رونالدو متواجد في تدريبات النصر وهذا موقفه النهائي من مواجهة الاتحاد!

كشف الإعلامي السعودي خالد الشنيف، عن مفاجأة سارة لجماهير نادي النصر، بعدما أكد أن كريستيانو رونالدو عاد لتدريبات الفريق من جديد قبل مواجهة الاتحاد القادمة بدوري روشن.

رونالدو البالغ من العمر 40 سنة، غاب عن مباراة النصر الأخيرة ضد نادي الرياض، ضمن منافسات الجولة 20 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

وقيل في البداية إن غياب الأسطورة البرتغالية، بسبب مشاكل بدنية وطبية؛ قبل أن تجمع كافة التقارير الإعلامية أن اللاعب "غاضب"، بسبب عدم دعم الفريق النصراوي في الميركاتو الشتوي - عكس الأندية المنافسة.