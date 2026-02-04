Goal.com
Al Nassr v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
علي سمير

فيديو | الشنيف يعلنها : رونالدو متواجد في تدريبات النصر وهذا موقفه النهائي من مواجهة الاتحاد!

النجم البرتغالي ليس سعيدًا بميركاتو ناديه

كشف الإعلامي السعودي خالد الشنيف، عن مفاجأة سارة لجماهير نادي النصر، بعدما أكد أن كريستيانو رونالدو عاد لتدريبات الفريق من جديد قبل مواجهة الاتحاد القادمة بدوري روشن.

رونالدو البالغ من العمر 40 سنة، غاب عن مباراة النصر الأخيرة ضد نادي الرياض، ضمن منافسات الجولة 20 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

وقيل في البداية إن غياب الأسطورة البرتغالية، بسبب مشاكل بدنية وطبية؛ قبل أن تجمع كافة التقارير الإعلامية أن اللاعب "غاضب"، بسبب عدم دعم الفريق النصراوي في الميركاتو الشتوي - عكس الأندية المنافسة.

  • رونالدو يعود إلى تدريبات النصر

    وسط كل الأنباء المتزايدة حول غضب كريستيانو العارم من أداء ناديه في الميركاتو الشتوي، مقارنة بالهلال الذي تعاقد مع كريم بنزيما من الاتحاد في صفقة مدوية، يبدو أن الأمور بدأت تسير في اتجاه آخر الآن.

    خالد الشنيف قال عبر برنامج "دورينا غير":"رونالدو سيلعب أمام الاتحاد،  هو الآن موجود مع الفريق وسيشارك في المباراة بشكل طبيعي".

    واتفق ضيوف البرنامج على أن البرتغالي المخضرم اتخذ القرار الصحيح في ظل المرحلة الصعبة التي يعيشها فريقه، والمنافسة القوية على الدوري السعودي هذا الموسم.

  • Al-Nassr v Al-Ittihad - Saudi Super Cup Semi FinalGetty Images Sport

    هل نجحت المفاوضات؟

    وجاءت هذه الأنباء، بعد ما قالته شبكة "سكاي سبورتس" مساء أمس، الثلاثاء، حول وجود مفاوضات بين مسؤولي دوري روشن ورونالدو، حيث طالبوه فيها بالتراجع عن قراره والمشاركة في مواجهة الاتحاد المقبلة يوم الجمعة القادم.

    واستكمالًا لخبرها.. أكدت شبكة "سكاي سبورتس" على أن مسؤولي دوري روشن السعودي للمحترفين، شرحوا للأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم؛ أسباب دعم عملاق الرياض الهلال صفوفه بقوة، في الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2026".

    وقال المسؤولون لرونالدو - حسب الشبكة العالمية دائمًا -، أن جميع صفقات الهلال في الشتاء الحالي؛ كانت بتمويل شخصي من عضو الشرف الذهبي الأمير الوليد بن طلال، الذي اقترب من الاستحواذ الكامل على النادي.

    وأضاف المسؤولون: "إذا أراد النصر أن يدعم صفوفه بقوة؛ يجب أن يجد مستثمر قوي أو عضو شرفي داعم، خلال الفترة القادمة".

    وبخصوص الدعم الرسمي.. شدد مسؤولو دوري روشن في حديثهم مع الأسطورة البرتغالية، على أنه لا يوجد تفضيل لنادٍ على حساب الآخر؛ حيث تم تدعيم الرباعي الكبير "الهلال، النصر، الاتحاد والأهلي"، بشكلٍ متساوي.

    وتابعوا في حديثهم لكريستيانو رونالدو: "وإذا كان لا يوجد دعم رسمي للنصر، في الميركاتو الشتوي الحالي؛ فهذا بسبب أنه صرف 100 مليون يورو على الصفقات بالفعل، في الفترة الماضية".

  • أرقام كريستيانو رونالدو مع نادي النصر

    يمتلك الأسطورة كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 40 سنة، أرقامًا رائعة مع نادي النصر؛ على الرغم من عدم تتويجه بأي لقب كبير - حتى الآن -.

    كريستيانو سجل 111 هدفًا وصنع 22 آخرين، خلال 127 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في مختلف المسابقات.

    كما سجل رونالدو 6 أهداف، في مسابقة كأس الملك سلمان للأندية العربية؛ ما يرفع رصيده الإجمالي مع الفريق النصراوي إلى 117 هدفًا، ليصبح "الهداف الأجنبي التاريخي" للنادي.

    وتحصل الأسطورة البرتغالية على جائزة "هداف" دوري روشن السعودي للمحترفين، موسم 2023-2024، برصيد 35 هدفًا - وهو رقم قياسي في نسخة واحدة -؛ قبل أن يحصد جائزة العام الرياضي الماضي أيضًا، ولكن بـ25 هدفًا فقط.

    وتوّج كريستيانو رونالدو مع النصر، ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية مطلع موسم 2023-2024، والتي يعتبرها البعض ودية؛ بينما تؤكد تقارير أخرى أن فريق توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، سجلها كـ"لقب رسمي".

  • Damac v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في المباريات العشر الأولى؛ قبل أن يسقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع الاتفاق، ثم الخسارة ضد الأهلي والقادسية والهلال تواليًا.

    وعاد العالمي إلى سلسلة الانتصارات مجددًا في الدوري؛ حيث فاز (3-2) على الشباب ثم بهدفين لواحد ضد ضمك و(1-0) أمام التعاون و(3-0) ضد الخلود و(1-0) على الرياض، في الجولات 16 و17 و18 و19 و20 على التوالي.

    أيضًا.. فاز النصر في جميع مبارياته الست بدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا "2"، ضامنًا التأهُل إلى دور ثمن النهائي رسميًا، كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

    إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

