الرحيل للدوري السعودي قد يكون الحل.. نجم برشلونة يملك مفاتيح ميركاتو الصيف!

يستهدف صندوق الاستثمارات العامة السعودي التعاقد مع مارك كاسادو لاعب خط وسط نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم منافسات الدوري المحلي بصفقة شابة وواعدة بحسب ما نشرت "موندو ديبورتيفو".

تبلغ قيمة العرض المالي المقدم لإقناع إدارة النادي الكتالوني بالتخلي عن خدمات اللاعب الشاب 40 مليون يورو وهو مبلغ يعكس الاستراتيجية الجديدة الرامية إلى استقطاب المواهب الكروية الشابة التي تمتلك مستقبلًا طويلًا في الملاعب بدلًا من الاعتماد فقط على النجوم المخضرمين الذين اقتربوا من نهاية مسيرتهم.

وتستعد الجهات المعنية في الصندوق السعودي لعقد اجتماعات مكثفة وحاسمة مع وكلاء اللاعب خلال الأيام القليلة القادمة لبحث مدى استعداده للانتقال إلى الملاعب السعودية في الموسم الجديد وشرح تفاصيل المشروع الرياضي الطموح الذي ينتظره هناك لإقناعه بخوض هذه التجربة الاحترافية الجديدة في مسيرته الكروية.