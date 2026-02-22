الوولفز ينتقدون الإساءات العنصرية "البغيضة" الموجهة إلى تولو أروكوداري في بيان غاضب بعد الهزيمة أمام كريستال بالاس

انضم أروكوداري إلى وولفز في الصيف ولعب 90 دقيقة كاملة ضد كريستال بالاس، وأضاع ركلة جزاء في هزيمة فريقه 1-0. بعد صافرة النهاية، توجه اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا إلى مشجعي الفريق الزائر ورفع يديه اعتذارًا.

لم يبدو أن هذا التصرف التائب كان له أي تأثير على المتصيدين الحقيرين الذين اختاروا إرسال إهانات عنصرية إلى المهاجم.

ونشر ولفرهامبتون لقطات شاشة للتعليقات البذيئة إلى جانب بيان غاضب جاء فيه: "نشعر بالاشمئزاز من العديد من حالات الإساءة العنصرية، من قبل عدة أشخاص، الموجهة إلى تولو أروكوداري على وسائل التواصل الاجتماعي بعد مباراة اليوم ضد كريستال بالاس.

لا مكان للعنصرية - في كرة القدم أو على الإنترنت أو في أي مكان في المجتمع. ندين هذا السلوك البغيض وغير القانوني بأقوى العبارات الممكنة.

"تولو يحظى بدعمنا الكامل والثابت. لا ينبغي أن يتعرض أي لاعب لمثل هذه الكراهية لمجرد قيامه بعمله.

نحن نقف بقوة إلى جانبه، وإلى جانب جميع لاعبي كرة القدم الذين يضطرون إلى تحمل هذه الإساءات من حسابات مجهولة تعمل في ظل إفلات واضح من العقاب.

"أبلغ النادي المنصات المعنية بهذه المنشورات وسيتعاون مع الدوري الإنجليزي الممتاز والسلطات للمساعدة في تحديد المسؤولين وضمان اتخاذ الإجراءات المناسبة.

"سنواصل اتباع نهج عدم التسامح مطلقًا مع جميع أشكال التمييز."