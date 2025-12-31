"أمطري حيث شئتِ" .. عبدالرحمن بن مساعد ينتقد استحواذ الوليد بن طلال على الهلال ويؤكد استفادة الزعيم من التحكيم

وخرج الأمير عبد الرحمن بن مساعد رئيس الهلال السابق في تصريحات عبر برنامج "في المرمى" قال فيها: "أرى أنه وجود مؤسسة ربحية ومؤسسة غير ربحية أمر ليس مفهومًا، فهناك تضارب مصالح، حتى لو كان السبب هو الحوكمة".

وأوضح: "أمر آخر، وهو أن الهلال والنصر والاتحاد والأهلي ترأسهم من قبل قطاع واحد فقط وهو صندوق الاستثمارات، هذا أمر غريب جدًا بالنسبة لي".

وسخر من الأمر قائلًا: "أمطري حيث شئت، يعني مثلًا تزوج اليوم أحمد والعام القادم نزوج إبراهيم، وهذا الأمر غريب، ولكن سينحل بعد تخصيص تلك الأندية".