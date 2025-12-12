قد تتقدم خطة بايرن ميونخ طويلة الأمد لاستبدال مانويل نوير بشكل أسرع من المتوقع حيث تشير تقارير من ألمانيا إلى أن الجارس جوناس أوربيج، الذي تم التعاقد معه في الصيف قد "فاجأ" مسؤولي النادي بمستواه في التدريبات، مما وضع ضغطًا فوريًا على الحارس المخضرم رقم 1 للحفاظ على مستواه العالي، مع توقع حصول الحارس الأصغر سنًا على مزيد من وقت اللعب هذا الموسم.
الوريث جاهز.. بديل مانويل نوير يسرع خطة بايرن ميونخ لاستبدال الأسطورة!
أوربيج يتجاوز التوقعات
عندما وقع بايرن ميونخ مع أوربيج في صيف 2025، اعتبرت هذه الخطوة استثمارًا ذكيًا للمستقبل - حارس مرمى ألماني شاب موهوب تم جلبه لتعلم أساسيات المهنة من أسطورة.
ومع ذلك، بعد أشهر قليلة من انضمامه للفريق، يقال إن اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا قد حطم سقف هذه التوقعات.
وفقًا لصحيفة بيلد، كان أوربيج مفاجأة سارة للنادي البافاري، حيث أبهر الجهاز الفني والإدارة بمستوى أدائه الذي يشير إلى أنه جاهز للعب على أكبر المسارح في وقت قريب.
تزعم التقارير أن أوربيج "فاجأ" المسؤولين في بايرن بنضجه ومستواه في التدريبات، مما جعله يدخل في المنافسة كلاعب حقيقي وليس مجرد بديل.
يُعتقد أن المديرين الرياضيين ماكس إيبرل وكريستوف فروند سعداء بهذا التطور، الذي يؤكد صحة قرارهم بضمه إلى بايرن ميونخ.
في حين أن الخطة كانت دائمًا أن يتحدى أوربيج في النهاية، إلا أن تكيفه السريع قد عجل بالجدول الزمني الداخلي المتعلق بخلافة حراسة مرمى النادي.
على الرغم من أدائه البطولي في التدريبات، كان من الصعب على الشاب الحصول على دقائق لعب، ويرجع ذلك أساسًا إلى اللياقة البدنية المستمرة للحارس الذي يسبقه، نوير.
لم يشارك أوربيج سوى في أربع مباريات رسمية للنادي هذا الموسم - اقتصرت على الجولات الأولى من كأس ألمانيا ومباراتين في الدوري الألماني - لكنه على ما يبدو قد بذل ما يكفي خلف الأبواب المغلقة لإقناع الجهاز الفني بأنه جاهز للمزيد.
نوير يستجيب للتحدي
بعيدًا عن التراجع في مواجهة هذا التهديد الجديد، استجاب نوير بطريقته المعتادة. الحارس البالغ من العمر 39 عامًا، والذي ينتهي عقده في نهاية الموسم الحالي، تعرض لانتقادات بسبب أخطائه الفادحة في هزيمة دوري أبطال أوروبا أمام أرسنال مؤخرًا، ولكنه "يتألق" في التدريبات، مدفوعًا إلى آفاق جديدة بوجود منافس متعطش.
تصف صحيفة بيلد الوضع بأنه مبارزة على مستوى عالٍ، حيث يثبت اللاعب المخضرم أنه لا يزال يتمتع بالردود الفعل السريعة والهيبة التي ميزت مسيرته، في الوقت الذي يفكر فيه بايرن في تقديم عرض له لتمديد عقده.
تخلق هذه الديناميكية موقفًا مثيرًا للاهتمام، وإن كان معقدًا للمدرب فينسنت كومباني الذي لديه الآن حارسان مرمى يلعبان على مستوى عالٍ: أحدهما أيقونة النادي الذي يكافح ضد الزمن، والآخر نجم صاعد يتوق إلى فرصته.
تعتبر المنافسة الصحية أمرًا إيجابيًا للغاية للفريق، حيث تضمن عدم وجود تراخي بين القائمين على حراسة المرمى بينما يسعى بايرن ميونخ إلى تحقيق المجد المحلي والأوروبي.
الخوف من شبح الفشل
ظهور أوربيج يعقد القصة المحيطة بتمديد عقد القائد المحتمل من المتوقع أن تجري المحادثات قريبًا، ولكن مع بروز خليفته "الجاهز" الآن، يجب على النادي أن يوازن بين احترام أسطورته والحاجة إلى تمهيد الطريق لخليفته.
لا يزال شبح حالة ألكسندر نوبيل - حيث فشلت خطة الخلافة الموعودة في التحقق بسبب هيمنة نوير - يلوح في الأفق في النادي.
ومع ذلك، يبدو أن التعاقد الجديد يمثل اقتراحًا مختلفًا حيث يشير تأثيره "المفاجئ" إلى أنه يتمتع بالطبع الذي يؤهله للتعامل مع الضغط الفريد الذي يتعرض له حارس مرمى بايرن.
إذا استمر في إثارة الإعجاب، فقد يجد النادي صعوبة في تبرير عرقلة طريقه لموسم كامل آخر، مما قد يؤثر على قراره بشأن مدة تمديد بقاء الحارس الحالي رقم 1.
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
في الوقت الحالي، لا تزال المنافسة مقتصرة على ملعب التدريب، ولكن سيتم فحص كل اختيار في يوم المباراة.
يواجه بايرن ميونخ جدول مباريات مزدحمًا في فصل الشتاء، وبينما يظل نوير هو الحارس الأساسي بلا منازع في الوقت الحالي، ينتظر أوربيج في الكواليس، جاهزًا للتدخل في أي لحظة.
يشير المصدر ذاته إلى أن نوير سيستمر حتى نهاية العام، ولكن قد يحصل أوربيج على مزيد من وقت اللعب بعد العطلة الشتوية، حيث يقيّم النادي خياراته للمستقبل.