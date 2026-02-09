رفضت كرة القدم أن تبتسم لأي من الطرفين؛ في واحدة من أكثر المباريات ترقبًا بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

هذه المباراة الأكثر ترقبًا بين الوحدة الإماراتي وضيفه الأهلي السعودي، جاءت مخيبة للآمال بكل ما تحمله من معاني؛ لتنتهي بالتعادل السلبي (0-0)، ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري بالمسابقة الآسيوية.

وبين طموح "الراقي" في العودة إلى جدة بالنقاط الثلاث، وصمود "أصحاب السعادة" على أرضهم؛ سادت لغة الدفاع والتحفظ بين الناديين طوال الـ90 دقيقة، ليحصل كل منهما على نقطة واحدة فقط في النهاية.

وبهذه النتيجة.. وصل الأهلي والوحدة إلى النقطة 14؛ حيث يحتل العملاق الجدّاوي "وصافة" جدول الترتيب مؤقتًا، بفارق الأهداف عن النادي الإماراتي "الرابع".

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد تعادل الأهلي مع مستضيفه الوحدة، مساء اليوم الإثنين.