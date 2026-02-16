الوحدة يزيد الغضب في السعودية اشتعالًا .. المشكلة ليست داروين نونيز أو ماركوس ليوناردو بل بالهلال!

في مباراة تليق بشعار "تحصيل حاصل"، تمكن الهلال السعودي من تحقيق الفوز أمام الوحدة الإماراتي بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.

ثنائية الزعيم السعودي سجلها المهاجم الأوروجواياني داروين نونيز في الدقيقتين 19 و77 من عمر المباراة. فيما أحرز المالي براهيما ديارا هدف الفريق الإماراتي الوحيد في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول.

بهذا الفوز ارتفع رصيد الهلال للنقطة 22 في صدارة جدول ترتيب دوري الغرب، فيما تجمد رصيد الوحدة عند 14 نقطة في المركز الرابع، وكلاهما ضمن التأهل لدور الـ16.

وبتخصيص الحديث عن الهلال، في ظل الجدل المثار في الدوري السعودي على إثر صفقاته الشتوية، فقد شارك خمسة وافدين جدد الليلة أمام الوحدة، نستعرض الحديث عن بعضهم في السطور التالية..