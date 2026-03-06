خطوة رسمية للوحدة تنذر الاتحاد بإشعال ملف "عميد الأندية السعودية" من جديد

أعلن نادي الوحدة السعودي، عن تشكيل لجنة خاصة من أجل البت في الأمور الخاصة بتاريخه وألقابه وأرشيفه منذ الإنشاء وحتى الآن.

وقال الوحدة إن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على تاريخ النادي وعراقته، مع تسليط الضوء على دوره في الكرة السعودية بشكل عام.