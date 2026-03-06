خطوة رسمية للوحدة تنذر الاتحاد بإشعال ملف "عميد الأندية السعودية" من جديد

أعلن نادي الوحدة السعودي، عن تشكيل لجنة خاصة من أجل البت في الأمور الخاصة بتاريخه وألقابه وأرشيفه منذ الإنشاء وحتى الآن.
وقال الوحدة إن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على تاريخ النادي وعراقته، مع تسليط الضوء على دوره في الكرة السعودية بشكل عام.
البيان الرسمي جاء فيه:"قررت إدارة نادي الوحدة برئاسة الكابتن حاتم خيمي، تشكيل لجنة لتوثيق تاريخ النادي، في خطوة تهدف إلى حفظ الإرث التاريخي له، وتوثيق مسيرته الرياضية عبر مختلف المراحل، بما يعكس مكانته العريقة في الرياضة السعودية".
وقرر النادي تشكيل لجنة تتكون من : الأستاذ ممدوح عباس لمفون "رئيسًا" بالإضافة إلى أعضاء آخرين وهم الشيخ محمد غزالي يماني، الكابتن محمد فايز، الكابتن طيار كمال يوسف شقدار والأستاذ طلال سروجي.
وستعمل اللجنة على جمع وتوثيق المعلومات المرتبطة بتاريخ نادي الوحدة، وحصر أبرز محطاته وإنجازاته لتعزيز مكانته بين الأندية السعودية.
صحيفة "عكاظ" السعودية قالت إن بيان الوحدة، سيفتح الباب من جديد حول ملف توثيق تاريخ الأندية السعودية الذي أثار حالة من الجدل في الفترة الأخيرة.
الاتحاد السعودي لكرة القدم، سبق أن أعلن مؤخرًا عن نتائج مشروع التوثيق، وهي الخطوة التي كانت تهدف إلى حصر بطولات الأندية وتاريخها بطريقة علمية مُوحدة.
النقطة الأهم في الخطوة التي أعلن عنها الوحدة، تأتي حول لقب "عميد الكرة السعودية" والذي يُطلق على نادي الاتحاد منذ سنوات طويلة.
هذا اللقب تسبب في أزمة بين الاتحاد والوحدة، لأن الأخير يعتقد أنه الأقدم وتم تأسيسه قبل الطرف الآخر، مما أدى إلى مناوشات متبادلة بين الطرفين.
وكان الاتحاد قد تأسس في عام 1927 ميلاديًا، ليكون حاليًا أول نادٍ ظهر في السعودية، وفقًا لما قاله المؤرخ الرياضي أمين ساعاتي في كتابه "الوثائق التاريخية لموسوعة تاريخ الحركة الرياضية في المملكة العربية السعودية".
وعلى الجانب الآخر يؤكد الوحدة أنه الأحق بلقب العميد، ووفقًا لموقع الرسمي فقد تم تأسيسه في عام 1916.
الفريق هبط وودع دوري روشن السعودي الموسم الماضي 2024/2025، بعدما احتل المركز السادس عشر بـ33 نقطة، حيث غادر المسابقة رفقة كل من الرائد والعروبة.
وبالنسبة للموسم الحالي، فقد خرج الفريق من كأس خادم الحرمين الشريفين في الجولة الأولى بالهزيمة أمام الاتحاد بهدف دون رد، ويأتي بالمركز العاشر في جدول ترتيب دوري يلو بـ32 نقطة، مقابل 62 لأبها المتصدر.