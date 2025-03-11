صدمة للهلال .. أليكساندر ميتروفيتش في المستشفى مجددًا لهذا السبب!

حالة اللاعب أصبحت لغزًا كبيرًا..

يبدو أن جدل "المشكلة القلبية" التي يُعاني منها أليكساندر ميتروفيتش، قلب هجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، لن ينتهي قريبًا.

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ميتروفيتش دخل أحد المستشفيات؛ بعد قيادته الهلال للفوز (2-0) على الفيحاء، مساء يوم الجمعة الماضي، ضمن منافسات الجولة 24 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025؛ بسبب مشاكل في القلب.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لكن في الساعات الماضية.. خرج المهاجم الصربي من المستشفى، مع تأكيدات من الوكالة المسؤولة عن إدارة أعماله؛ بأن "المشكلة القلبية" ليست خطيرة، وأنه سيعود لتدريبات الهلال خلال 3 أو 4 أيام.