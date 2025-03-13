"لا توجد لائحة تبعد الهلال عن يوكوهاما ولكن!" .. اعتراف ومفاجأة رسمية من "الآسيوي" بعد اتهامات النصر

الاتحاد الآسيوي يخرج عن صمته أخيرًا..

رد نضال بحران، المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، على الجدل الدائر منذ ظهر يوم الخميس؛ بشأن مجاملة نادي الهلال في قرعة ربع نهائي دوري الأبطال "النخبة" 2024-2025.

ربع نهائي دوري أبطال آسيا "النخبة"، للموسم الرياضي الحالي، يشهد تواجد ثلاثة أندية سعودية؛ هي: "الهلال، النصر والأهلي".

وإلى جانب هذا الثلاثي السعودي، صعد إلى دور ربع نهائي النسخة الحالية من البطولة الآسيوية؛ كل من السد القطري، جوانغجو إف سي الكوري الجنوبي، بوريرام يونايتد التايلاندي، والثنائي الياباني يوكوهاما مارينوس وكاواساكي فرونتال.