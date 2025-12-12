الهلال يستعد لعصر جديد مع الوليد بن طلال .. التحرر من التبعية لكن "لا لتجربة فهد بن نافل ونعم لتنفيذ الوعد المؤجل"

البدايات الجديدة دائمًا ما تكون فرصة للأمل والتغيير؛ لذلك على عشاق نادي الهلال في كل مكان، أن يتطلعوا للمستقبل بأحلامٍ كبيرة.

نعم.. الهلال يستعد لبداية جديدة خلال الأسابيع القادمة؛ وذلك بقيادة رجل الأعمال الملياردير الأمير الوليد بن طلال، عضو الشرف الذهبي بالنادي.

وكل التقارير الصادرة من المملكة؛ تؤكد أن ابن طلال يضع اللمسات الأخيرة حاليًا مع صندوق الاستثمارات السعودي، للاستحواذ الكامل على الهلال.

ويمتلك صندوق الاستثمارات نسبة 75% من أسهم الهلال، بينما الـ25% الأخرى مملوكة للدولة ممثّلة في وزارة الرياضة السعودية؛ لذلك علينا أن ننتظر آلية تحويل ملكية النادي بالكامل إلى ابن طلال، والمقرر الإعلان عنه في بداية 2026 - حسب كافة التقارير -.

المهم.. جمهور الهلال تفاعل بقوة، مع خبر انتقاله ملكية ناديهم إلى ابن طلال؛ حيث رحب كثيرون بهذه الخطوة التاريخية، بينما اعترض قطاع آخر لأسباب مختلفة.

ونحن من ناحيتنا.. سنستعرض بعض النقاط المهمة، من استحواذ الأمير الوليد بن طلال "المرتقب" لنادي الهلال؛ وذلك بعض الانقسام الجماهيري الكبير، بشأن هذه الخطوة.