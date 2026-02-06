"تم دعمنا بـ10 ملايين يورو مقابل 200 لهم" .. مدرب الأخدود : الهلال مثل ريال مدريد وهذا مركزهم المتوقع بدوري أبطال أوروبا

ليلة محبطة عاشها فريق الأخدود أمام نظيره الهلال، أمس، الخميس، في دوري روشن السعودي، ليخرج مدرب الفريق ماريوس سوموديكا للحديث عن الفوارق الهائلة بين الطرفين.

الزعيم حقق الفوز أمس بسداسية نظيفة، سجل منها المهاجم الفرنسي كريم بنزيما أول ثلاثية في الدقائق 31، 60 و64، قبل أن يضيف مالكوم دي أوليفيرا وسالم الدوسري"هدفين" الثلاثية الأخرى في الدقائق 70 و74 و3+90 من عمر اللقاء.

مهمة الهلال في الفوز للحفاظ على صدارة دوري روشن بفارق 3 نقاط عن الأهلي و4 عن النصر كانت سهلة نوعًا ما، وهو الأمر الذي تطرق له سوموديكا في حديثه للصحفيين.