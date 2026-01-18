لم تمر المواجهة الكروية المثيرة التي جمعت بين فريقي الهلال ونيوم مرور الكرام على مستوى القرارات التحكيمية، حيث شهدت المباراة سلسلة من الحالات الجدلية التي استدعت تدخلاً تحليلياً دقيقاً من الخبير التحكيمي عبد الله القحطاني عبر برنامج دورينا غير.
وكشف التحليل الفني عن تباين واضح في أداء طاقم التحكيم، مما أسفر عن قرارات وصفها الخبير بغير الموفقة، والتي ربما لعبت دوراً في تغيير مسار النتيجة النهائية، مشيراً إلى أن تقنية الفيديو كانت حاضرة في المشهد، لكن القرار النهائي لحكم الساحة ظل هو العقدة في بعض الحالات.