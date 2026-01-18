سلمان الفرج يخسر الرهان: لدغة "ابن الهلال" لا تكفي لإيقافه .. وسلاح إنزاجي يبطل رقم نيوم "الجريء"

الهلال على ما يُرام، وإن تراجع، أو تباطأ أداؤه في بعض الأحيان، وها هو يقلب الطاولة على نيوم، ليواصل مسيرته بلا هزيمة في سباق دوري روشن السعودي، بعد الفوز بنتيجة (2-1)، في مباراة الجولة السادسة عشرة، التي أقيمت على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك.

وتقدم محمد البريك بهدف نيوم في الدقيقة 42، ثم تعادل الهلال عن طريق روبن نيفيش "ركلة جزاء" وحسان تمبكتي، في الدقيقتين 49 و66.

ويواصل الهلال تربعه في صدارة ترتيب دوري روشن، برصيد 41 نقطة، بفارق سبع نقاط عن النصر "الوصيف"، بينما تجمد رصيد نيوم عند 20 نقطة، في المركز العاشر.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول مواجهة نيوم والهلال في دوري روشن..